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Zincir marketlerde tespit edildi! Hepsi imha edildi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Zincir marketlerde tespit edildi! Hepsi imha edildi

HAKKARİ'de çeşitli zincir marketlerde tespit edilen tarihi geçmiş ürünler imha edilirken, ilgili işletmelere para cezası uygulandı.

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Hakkari Ticaret İl Müdürlüğü ile Hakkari Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından zincir marketler büyük bir titizlikle denetleniyor.

Yapılan denetimler sonucunda son kullanma tarihi geçmiş ürün satışının yapıldığı tespit edildi. İşletmelere gerekli uyarılar yapılarak, gerekli idari para cezası verildi.

Tarihi geçmiş ürünler, zabıta ekipleri tarafından imha edildi. 

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