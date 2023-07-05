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Anadolu Efes'in şampiyonluk bayrakları köprülere asıldı

Anadolu Efes'in şampiyonluk bayrakları köprülere asıldı

Anadolu Efes'in şampiyonluk bayrakları, İstanbul Boğazı'ndaki köprülere asıldı.

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Kulüpten yapılan açıklamada, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde 2022-2023 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Anadolu Efes’in şampiyonluk bayraklarının İstanbul Boğazı’ndaki köprülere asıldığı bildirildi.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi final serisinde Pınar Karşıyaka'yı 3-0 üstünlük kurarak şampiyon olan Anadolu Efes, Türk basketbolunda en fazla şampiyonluk sevinci yaşayan takım olmaya devam ediyor. Lacivert-beyazlılar, 1976'dan bu yana müzesine götürdüğü 16 şampiyonluk kupasıyla Basketbol Süper Ligi'nde en çok şampiyon olan takım unvanına sahip.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü’nden alınan izinlerin ardından asılan Anadolu Efes şampiyonluk bayrakları, 5-10 Temmuz'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nde yer alacak.

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