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Cardiff City, Dimitrios Goutas’ı kadrosuna kattı

Cardiff City, Dimitrios Goutas’ı kadrosuna kattı

Sivasspor’da sözleşmesi sona eren Yunan futbolcu Dimitrios Goutas, teknik direktörlüğünü Erol Bulut'un yaptığı İngiltere Championship ekiplerinden Cardiff City'e transfer oldu.

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Sivasspor’a başarılı oyuncu Dimitrios Goutas’dan kötü haber geldi. Kırmızı-beyazlılarla sözleşmesi sona eren 29 yaşındaki Yunan oyuncu, İngiltere Championship takımlarından Cardiff City'e transfer oldu.

Cardiff City'den konuyla ilgili yapılan açıklamada, Goutas ile 2025 yılına kadar sözleşme imzalandığı duyuruldu. Geçen sezon Sivasspor formasıyla 47 maça çıkan Goutas, 2 asistlik performans sergiledi.

Cardiff City'nin teknik direktörlüğüne Erol Bulut getirilmişti.

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