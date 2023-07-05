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Mason Mount, Manchester United’da

Mason Mount, Manchester United’da

Manchester United, 24 yaşındaki İngiliz futbolcu Mason Mount'u transfer ettiğini açıkladı.

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Premier Lig ekiplerinden Manchester United, yeni sezon için kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Kırmızılar, Chelsea'de forma giyen yıldız futbolcu Mason Mount’u kadrosuna kattığını açıkladı. Manchester ekibi, resmi internet sitesinden konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Mount ile 5+1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Manchester United Futbol Direktörü John Murtough, Monut'un çok zeki bir futbolcu ve takıma önemli ölçüde katkıda bulunacak harika tekniğe sahip olduğunu vurgularken, "Old Trafford'da izleyeceğimiz için çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.

24 yaşındaki İngiliz futbolcu, Chelsea ile geride kalan sezonda 24’ü Premier Lig, 9’u da UEFA Şampiyonlar Ligi olmak üzere toplam 33 resmi maçta forma giyerken, 3 gol, 6 asistlik performans sergiledi.

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