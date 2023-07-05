BIST 5.939
DOLAR 26,09
EURO 28,41
ALTIN 1.615,88
HABER /  DÜNYA

Almanya'daki yardım alanların sayısı arttı! Aşevleri zorlanıyor!

Almanya'daki yardım alanların sayısı arttı! Aşevleri zorlanıyor!

Almanya'da artan gıda fiyatları nedeniyle Aşevleri Birliğinde (Tafel Deutschland) ihtiyaç sahiplerine gıda dağıtımında "olağanüstü hal" yaşandığı bildirildi.

Abone ol

Redaktionz Netzwerk Deutschland adlı haber portalına konuşan Tafel'in Schleswig-Holstein ve Hamburg eyalet sorumlusu Frank Hildebrandt, yardım alanların sayısının bazı yerlerde neredeyse iki katına çıktığını ve gıda bağışlarının yüzde 50 düştüğünü belirtti.

Hildebrandt, artan gıda fiyatları karşısında ihtiyaç sahiplerine gıda dağıtımında adeta olağanüstü hal yaşandığını kaydetti.

Tafel sözcüsü Anna Verres ise yoğunluk nedeniyle gönüllü çalışanların hem zihinsel hem de fiziksel sınırlarını zorladıklarını ifade etti.

Alman Sosyal Yardım Derneği (Sozialverband Deutschland) Başkanı Michaela Engelmeier, yüksek enflasyon oranı ve fiyat artışı dönemlerinde pek çok insanın artık yemek almaya bile gücünün yetmediğini, bunun sadece sosyal yardım alan kişiler için değil, milyonlarca düşük gelirli ve emekli için de geçerli olduğunu söyledi.

Engelmeier, "Almanya genelindeki Tafel'in çalışmaları hepimizin saygı ve takdirini hak ediyor ancak geçim düzeyini güvence altına alma sorumluluğu Tafel'e değil devlete aittir." dedi.

Tafel şubelerinin üçte biri geçen yıl ihtiyaç sahiplerine dağıtacak gıda bulunamadığı için yardımları durdurmuştu.

ÖNCEKİ HABERLER
19 yıldır kesmiyor, aylık bakımına 2 bin TL ödüyor! Bayburtlu Pala'nın bıyıklarını gören hayrete düşüyor!
19 yıldır kesmiyor, aylık bakımına 2 bin TL ödüyor! Bayburtlu Pala'nın bıyıklarını gören hayrete düşüyor!
64. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenlikleri
64. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenlikleri
Dönence Verda kimdir? Didem İnselel nereli, kaç yaşında? Didem İnselel'in oynadığı diziler neler?
Dönence Verda kimdir? Didem İnselel nereli, kaç yaşında? Didem İnselel'in oynadığı diziler neler?
Üçüncü Arktik Bilimsel Araştırma Seferi başladı!
Üçüncü Arktik Bilimsel Araştırma Seferi başladı!
Mustafa Destici'den İsveç'e sert tepki: Türkiye'den Kesinlikle NATO vizesi almamalıdır
Mustafa Destici'den İsveç'e sert tepki: Türkiye'den Kesinlikle NATO vizesi almamalıdır
Çin ABD'yi, Tayvan'ı "barut fıçısına dönüştürmekle" suçladı!
Çin ABD'yi, Tayvan'ı "barut fıçısına dönüştürmekle" suçladı!
Motorlu Taşıtlar Vergisine(MTV) dev zam! 2 katına çıkarıldı ek ödeme detayı da var
Motorlu Taşıtlar Vergisine(MTV) dev zam! 2 katına çıkarıldı ek ödeme detayı da var
Gonca Çelikkıran kimdir, kaç yaşında? Aziz Yıldırım'dan ne zaman boşandı?
Gonca Çelikkıran kimdir, kaç yaşında? Aziz Yıldırım'dan ne zaman boşandı?
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'den Fransa'ya tepki
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'den Fransa'ya tepki
"Derman"ın ilk teslimatı yapıldı! Kara Kuvvetlerinin gücüne güç katacak !
"Derman"ın ilk teslimatı yapıldı! Kara Kuvvetlerinin gücüne güç katacak !
Trabzonspor, Slovenya'da hazırlıklarını sürdürüyor
Trabzonspor, Slovenya'da hazırlıklarını sürdürüyor
Ankara'da bir fabrikada patlama oldu! 2 işçi yaralandı
Ankara'da bir fabrikada patlama oldu! 2 işçi yaralandı