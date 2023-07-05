Gonca Çelikkıran kimdir, kaç yaşında? Aziz Yıldırım'dan ne zaman boşandı?

Fenerbahçe Gönüllüleri Derneği tarafından ‘3 Temmuz'un dünü, bugünü, yarını' adlı panel düzenlendi. Panelde konuşan Fenerbahçe Eski Başkanı Aziz Yıldırım'ın yanında ise küçük kızı Yaz vardı. 10 yaşına giren Yaz Yıldırım'ın annesi Gonca Çelikkıran'dır. 2011 yılında Aziz Yıldırım ile evlenen Gonca Çelikkıran rekor tazminatla Aziz Yıldırım ile boşanmıştı.

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Eski Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Gönüllüleri Derneği'nin dün düzenlediği güne katıldı. Sahneye çıkan Aziz Yıldırım'ın yanındaki küçük kız ise görenleri şaşırttı. Herkes bu küçük tatlı kız derken işin aslı belli oldu. Aziz Yıldırım'ın yanındaki küçük kız meğer 10 yaşındaki kızı Yaz çıktı. Yaz Yıldırım'ın annesi ise Gonca Çelikkıran'dır.

Gonca Çelikkıran kimdir, aslen nereli?

Gonca Çelikkıran 1972 doğumlu. Ablası Gül Çelikkıran bir dönem Fenerbahçe Kulübü’nde Reklam Müdürü olarak çalışmış, Gonca Çelikkıran da Kulübün iletişim departmanında bir süre çalışmıştı. Yaklaşık 5 yıldır birlikte olduğu Aziz Yıldırım ile Çırağan sarayında 12 davetlinin katıldığı bir törenle dünya evine giren Çelikkıran hakkında henüz çok fazla bilgi bulunmuyor.

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Mayıs ayı başında 5 yıllık sevgilisi Gonca Çelikkıran ile çok gizli bir törenle hayatını birleştirmişti. Fenerbahçe’nin yeni gelini, Gonca Çelikkıran’ın kulübün iletişim bölümünde bir süre çalıştığı biliniyordu. Ancak, kendisiyle ilgil çok fazla bilgi yoktu. Gonca Çelikkıran’ın yıllar önce çalıştığı bir şirkete ait bilgilere ulaştı. Gonca Çelikkıran’ın, 1990′lı yılların sonunda 3-4 yıl boyunca JET-PA’da Halkla İlişkiler uzmanlığı yapmıştı. Bu, yakın çevresince biliniyor.

JET Fadıl olarak bilinen Fadıl Akgündüz’ün, kamuoyunca yakından bilinen İMZA ve diğer projelerinin tanıtımında Gonca Çelikkıran da görev üstlenmişti. Tanıtım toplantılarında iletişim ve halkla ilişkiler uzmanı olarak Gonca Çelikkıran da etkin rol oynamıştı