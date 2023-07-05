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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu: 168 göçmen kaçakçısı organizatörü tutuklandı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu: 168 göçmen kaçakçısı organizatörü tutuklandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, göçmen kaçakçılığı suçunu organize olarak işleyen suç örgütlerine yönelik operasyonda 280 kişinin yakalandığını ve 168'inin tutuklandığını açıkladı.

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Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Jandarma Genel Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele, Asayiş ve KOM daire başkanlıklarının koordinasyonunda, Van-İran sınır hattında, göçmen kaçakçılığı suçunu organize olarak işleyen suç örgütlerine yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendiğini belirtti.

Operasyonda 280 göçmen kaçakçılığı organizatörünün yakalandığını kaydeden Yerlikaya, "Bunlardan 168'i tutuklandı, 112'si hakkında adli kontrol kararı verildi. Operasyonu düzenleyen jandarmamızı tebrik ediyorum. Düzensiz göçle mücadelemiz aralıksız devam edecek." ifadesini kullandı.

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