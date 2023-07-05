Dönence oyuncuları isimleri tam listesi! Dönence dizisi kimler oynuyor?

Star TV'nin yaz dizisi Dönence salı akşamı ilk ekran sınavını verdi. Dizinin konusu kadar oyuncu kadrosu da merak edildi. Çekimleri İzmir Foça'da yapılan Dönence dizisinin konusu nedir, kimler oynuyor? Çekimlerinin İzmir Foça’da devam ettiği, başrollerinde Sümeyye Aydoğan ve Caner Topçu’nun yer aldığı Dönence ekran macerasına 4 Temmuz Salı akşamı başladı

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Star TV'nin yeni dizisi Dönence salı akşamı başladı. Dizinin konusu seyircinin ilgisini çekti, dizi ilk bölümden büyük ses getirdi. Yönetmen koltuğunda Serdar Gözelekli’nin oturduğu yeni dizi Dönence 4 Temmuz Salı akşamı ilk bölümü ile ekrana geldi. Peki, Dönence dizisi nerede çekiliyor, oyuncu kadrosunda kimler var?



Dönence Dizisi Hikayesi ve Oyuncuları

Dönence dizisinin oyuncuları arasında; Didem İnselel, Emre Kınay, Ülkü Hilal Çiftçi, Ogün Kaptanoğlu, Can Kızıltuğ, Alara Bozbey, Doğa Karakaş, Atakan Hoşgören, Nazlı Çetin, Can Kızıltuğ, Şebnem Doğruer, Mesut Yılmaz ve Edanur Gülbudak gibi başarılı isimler yer alıyor.

Dönence dizisinin konusu nedir?

Dönence, Asperger sendromlu bir kardeşe sahip olan Gece’nin hikayesini ekrana getirecek olsa da izleyicilere birçok duyguyu da aynı anda yaşatacak. Seyirci Dönence ile gerçek aşkı bir kez daha sorgulayacak.

Gece, sevgilisi Emir (Miro) ile birlikte müzik yapma hayalleri olan bir genç kızdır ancak tüm hayatı, kardeşi Gülce için İzmir Foça’ya taşınması ile birlikte alt üst olur. İzmir Foça gelişi ile beraber tanışacağı Özgür, Gece’nin hayatında bambaşka değişikliklerin olmasına sebep olacaktır.

Zaman zaman kalp kıran, zaman zaman nefes kesici ama çoğu zaman hayat değiştirici olan aşk, gerçekten fedakârlık yapmaya değer bir şey midir? Yoksa aşk engel tanımayacak kadar güçlü müdür? Emir (Miro), Gece ve Özgür’ün arasında yaşanacak tüm olaylar izleyicilerin aşka bakış açısını bir kez daha değiştirecek.