Memurlardan yeni talep: En düşük maaş 25 bin 860 liraya çıkmalı

Enflasyon rakamlarının netleşmesi sonrası memurlardan yeni maaş talebi geldi. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, en düşük memur maaşının 25 bin 860 liraya yükseltilmesini istedi.

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Sosyal medya hesabından açıklama yapan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, en düşük memur maaşının 25 bin 860 liraya yükseltilmesini istedi.

Yalçın, en düşük maaşın 22 bin liraya yükseltecek düzenlemeye ek olarak yüzde 17,55'lik artış talebinde bulundu. "Adil, doğru ve hakkaniyetli olan hayata geçmiş olacaktır." diyen

"Seyyanen zamda hassas davranılmalı"

Seyyanen zamla ilgili değerlendirme yapan Yalçın şunları kaydetti:

"Bir diğer önemli husus, yapılacak artışın yüzdelik ve seyyanen olarak gerçekleştirilmesi noktasında hassas davranılması konusudur. Yüzdelik artışı gerektiğinden fazla kısıtlı, seyyanen artışı çok yüksek tutacak düzenlemenin; kamu görevlileri arasında maaş skalasını, hiyerarşiyi ve kademeyi bozacağı bilinmelidir. Katsayılarda yapılacak düşük oranlı artış, diğer ödemeleri olumsuz etkileyecek, toplam gelirde negatif sonuç doğuracak, maaş/ücretlere oransal yansımayı azaltırken sorunları büyütecektir."