Emekli ve memur maaşları enflasyona göre ne kadar zamlanacak? İşte Öğretmen, polis, hemşire, imam, doktor maaşları...
TÜİK'in Haziran ayı enflasyonunu açıklamasıyla birlikte memur ve emeklilerin gözü, hükümetten gelecek zam haberine çevrildi. Açıklanan enflasyon rakamlarına göre, memur ve emeklilere 6 aylık enflasyon farkı yüzde 19,77 oldu. İşte hemşire, doktor, öğretmen, imamların enflasyon farklı maaşları...
Haziran ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte memur ve emeklilerin gözü, hükümetten gelecek zam haberine çevrildi. Haziran ayı tüketici enflasyonu yıllık 38,21 oldu. Memur ve memur emeklisi maaşlarına gelecek refah payı hariç zam yüzde 17,55, SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarına gelecek zam ise yüzde 19,77 oldu. Refah payı düzenlemesi ise bugün saat 12:00'de AK Parti tarafından Meclis'e sunulacak.
Haziran ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte memur ve emeklilerin gözü, hükümetten gelecek zam haberine çevrildi. Zam oranları, 6 aylık enflasyona ek olarak refah payı ile belirlenecek.
Haziran ayı tüketici enflasyonu yıllık 38,21 oldu. 6 aylık enflasyon ise yüzde 19,77 olarak gerçekleşti. Böylece 6 aylık enflasyon farkı da yüzde 19,77 oldu.
Bu oranla birlikte memur maaşlarına gelecek refah payı hariç zam ise yüzde 17,55, emekli maaşlarına gelecek refah payı hariç zam yüzde 19,77 oldu.