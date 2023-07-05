Emekli ve memur maaşları enflasyona göre ne kadar zamlanacak? İşte Öğretmen, polis, hemşire, imam, doktor maaşları...

Haziran ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte memur ve emeklilerin gözü, hükümetten gelecek zam haberine çevrildi. Haziran ayı tüketici enflasyonu yıllık 38,21 oldu. Memur ve memur emeklisi maaşlarına gelecek refah payı hariç zam yüzde 17,55, SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarına gelecek zam ise yüzde 19,77 oldu. Refah payı düzenlemesi ise bugün saat 12:00'de AK Parti tarafından Meclis'e sunulacak.