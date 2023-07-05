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İstanbul'da nargile yasağı! İstanbul Valiliği kafe ve sosyal tesislerde nargile servisini durdurdu

İstanbul'da nargile yasağı! İstanbul Valiliği kafe ve sosyal tesislerde nargile servisini durdurdu

İstanbul Valiliği, nargile salonu ve kafelerde nargile servisine yeni bir karar alınıncaya kadar ara verilmesine devam edileceğini duyurdu.

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İstanbul Valiliği, kafelerde nargile servisini yasakladı. Yapılan resmi açıklamada "İlimiz Hıfzıssıhha Meclisinin 29.06.2021 tarihli ve 54 sayılı kararı ile de nargile salonu/kafesi olan iş yerlerinin faaliyetlerine yeni bir karar alınıncaya kadar ara verilmesine devam edildiği ve konaklama tesisleri, plaj, piknik alanları ve parklar dahil olmak üzere hiçbir işyerinde nargile servisinin yapılmamasına karar verilmiştir." denildi.

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