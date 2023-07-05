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Altın rekora doymuyor gram altın kaç lira, çeyrek altın kaç TL oldu? 'Ayar' oyununa dikkat!

Altın rekora doymuyor gram altın kaç lira, çeyrek altın kaç TL oldu? 'Ayar' oyununa dikkat!

Dolar kurundaki yükseliş altın fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Bugün dolar kuru 26.08 liradan işlem görüyor gram altın da 1600 lirayı aşmış durumda...Yatırımcı kısa süreli alım fırsatı olur mu diye araştırmalarını sürdürüyor.

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Altın dün düşüş eğitiminde devam etti. Bugün ise dolarla birlikte yine 1600'lü rakamlar görülüyor. Uzmanlara göre yükseliş devam edecek. Altının gram fiyatı, yeni güne de değer kazancıyla başlamasının ardından 1.615 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2.650 lira, Cumhuriyet altını da 10.710 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı 1.926 dolardan işlem görüyor.

Analistler, merkez bankalarının enflasyonla mücadele kapsamında "şahin" adımlarına devam etmesinin beklendiğini kaydetti.

Altın alırken ‘ayar’ oyununa dikkat!

Atasay ve Nazir Kuyumculuk sahibi Burcu Kayser Sarıçiçek ve Serhat Sarıçiçek altın alımında dikkat edilmesi gerekenler konusunda uyardı. Sarıçiçek yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Altın alışverişlerinde dikkat edilmesi gereken en önemli konulardan biri de alınan altının ayarıdır. Özellikle 8 ayar altın konusunda birçok sorun yaşanıyor. 18 ayar altını 22 ayar olarak veya 22 ayar altını 24 ayar olarak satan bazı art niyetli kuyumcular da vatandaşları zarara uğratıyorlar. Bu nedenle altın alışverişinde altının ayarına da dikkat edilmesi gerekiyor."

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