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Bodrum'a restora giden ünlü milyarder yemek için 500 bin TL ödedi ve 50 bin TL bahşiş bıraktı

Bodrum'a restora giden ünlü milyarder yemek için 500 bin TL ödedi ve 50 bin TL bahşiş bıraktı

Meksikalı milyarder Ricardo Salinas Pliego, ailesi ve dostlarıyla tatil yaptığı Lady Moura isimli lüks yatını Bodrum’a demirledi. Gümüşlük'te restorana giden milyarder, 30 kişilik yemek için 500 bin TL ödedi ve 50 bin TL bahşiş bıraktı.

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Azteca adlı televizyon kanallarının da bünyesinde olduğu, telekomünikasyon, medya ve perakende sektöründe faaliyet gösteren Grup Salinas'ın sahibi Meksikalı iş insanı Ricardo Salinas Pleigo, 125 milyon dolarlık 'Lady Moura' adlı lüks yatıyla Bodrum'a demirledi.

Posta gazetesinin haberine göre 14 milyar dolarlık servetiyle Meksika'nın üçüncü, dünyanın 127'nci zengini olan Pliego, Yalıkavak'taki yattan kalkan özel helikopteriyle Gümüşlük'teki Mimoza Restoran'a gitti. 

Milyarder, 30 kişilik yemek için 500 bin TL ödedi ve 50 bin TL bahşiş bıraktı.

3 lüks kamarası bulunan yatın helikopter pisti, sinema salonu, DJ odalı diskosu, spor salonu ve sağlık merkezi bulunuyor. 



Yatta 80 personel çalışıyor.

Ricardo Salinas Pliego 2017'de de eşi Maria Laura Medina ve üç çocuğuyla birlikte Bodrum'da tatil yapmıştı.

Deniz aracının etrafında iş insanının korumalarının sürekli devriye atarak, tedbiri elden bırakmadığı görüldü. 

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