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Umre turlarına kayıtlar için tarih belli oldu

Umre turlarına kayıtlar için tarih belli oldu

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 2023-2024 yılı umre turlarının 15 Ağustos'ta başlayacağını, isteyenlerin 10 Temmuz itibarıyla bu turlara kaydolabileceğini bildirdi.

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Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 2023-2024 umre turlarına ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"2023-2024 umre dönemi, Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü öncülüğünde 15 Ağustos 2023 tarihi itibarıyla başlıyor inşallah. Kutsal toprakların özlemini çeken vatandaşlarımız 10 Temmuz itibarıyla kayıtlarını yapabilecektir. Vatandaşlarımızın çıkacakları bu kutlu yolculuk hayırlı ve makbul olsun."

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