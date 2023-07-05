Haziran ayı enflasyonu açıklandı! Memur ve emeklilerin zam oranı belli oldu

TÜİK, Haziran ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre aylık enflasyon yüzde 3,92 oldu. Yıllık enflasyon ise yüzde 38.21olarak gerçekleşti. Böylece milyonlarca memur ve emeklinin maaş zamlarına yansıyacak 6 aylık enflasyon farkı ortaya çıktı.

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Milyonlarca memur ve emeklisinin gözünün kulağının çevrildiği Haziran ayı enflasyon rakamları açıklandı. TÜİK verilerine göre Haziran ayında TÜFE yüzde 3,92 olarak gerçekleşti. Yıllık enflasyon ise yüzde 38.21 oldu. Memur ve emekliye yapılacak zam oranını etkileyecek 6 aylık enflasyon ise yüzde 19,77 olarak gerçekleşti.

TÜFE'deki değişim 2023 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 3,92, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 19,77, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 38,21 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 59,95 olarak gerçekleşti.

En az artış konutta, en yüksek lokanta...

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 14,76 ile konut oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 67,22 ile lokanta ve oteller oldu.

Torba asa Meclis'e geliyor...

Bu ay en düşük Memur maaşı net 22 bin lira olacak. Tabanın üzerinde maaş alanlar için ise oransal artış uygulanması tahmin ediliyor. Düzenlemenin bugün saat 12:00'de AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler’in Meclis Başkanlığı’na sunması bekleniyor.