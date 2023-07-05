Ekrem İmamoğlu-Tunç Soyer görüşmesinin perde arkası ortaya çıktı: Yanlış anlamaları giderdik

CHP’nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 22 Haziran’da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile gerçekleştirdiği görüşmenin detaylarını anlattı.

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Soyer, “değişim” kavramından ne anladıklarını konuştukları görüşme için, “Birbirimizi duyup dinlememiz bile çok anlamlı. Aramızdaki iletişim kaybolduğu zaman birbirimizi anlamıyoruz o zaman. Seçimlerden bu yana hiç görüşmemiştik. Birbirimizle ilgili eksik, yanlış anladığımız konuları düzeltmiş olduk” açıklamasını yaptı.

Sözcü yazarı Aytunç Erkin’e konuşan Soyer’in açıklamaları şöyle:

“Gayet iyi bir görüşme geçti. Kulis vermemeye çalışıyorum (gülerek). Uzun zamandır görüşmüyorduk. Dolayısıyla bunun eksikliğini ve ihtiyacını duyuyordum. Hem genel bir değerlendirme yaptık hem de görüşmediğimiz süre içinde olan bitenleri konuştuk. Kendisinin değişimden ne anladığı benim değişimden ne anladığım da sohbet konumuzdu. İyi oldu, çok iyi oldu aslında.”

"Aramızdaki iletişim kaybolduğu zaman birbirimizi anlamıyoruz"

“Birbirimizi duyup dinlememiz bile çok anlamlı. Aramızdaki iletişim kaybolduğu zaman birbirimizi anlamıyoruz o zaman. Seçimlerden bu yana hiç görüşmemiştik. Birbirimizle ilgili eksik, yanlış anladığımız konuları düzeltmiş olduk.”

“Toplumun değişim talebi var”

“Ekrem Bey'in de benim de birbirimizden bağımsız söylediğimiz değişimdi. Dolayısıyla, kamuoyunun, toplumun böyle bir talebi olduğunu söyleyebilirim. Bu sadece bizim kişisel tespitlerimiz değil. Toplumda böyle bir talep var ve bunun nasıl şekilleneceği nasıl bir yola gireceğini hep beraber göreceğiz.”

“Parti kongrelere kilitlendi”

“Şu anda parti tamamen kongre sürecine kitlenmiş durumda. Bu süreç kendi başına bir şeyi çıkartacak ortaya. O nedenle süreci de etkileyecek bir cümle kurmak istemem. Değişim, değişim… Evet ben içeriğe dair, yönteme dair neler bekliyorum, bunları ifade etmiştim. Kendisinin de ifadeleri var. Ancak şimdilik burada kalmalı ifadeler. Kongre süreci ne çıkartacak. CHP'ye zarar vermek istemem. Değişmeyen tek şey değişim diyelim.” Bir bilgi daha aktarayım: İmamoğlu basına kapalı görüşmelerini sıklaştıracak. CHP'nin önde gelen isimleriyle konular masaya yatırılacak.”

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