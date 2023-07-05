Müsteşar maaşı 2023 temmuz zammı en düşük kaç lira oldu? Yeni müsteşar maaş zammı tablosu

Binlerce müsteşar yeni maaş zammına kilitlendi. Enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından yeni müsteşar maaşları da belli olacak. 6 aylık enflasyon oranına göre müsteşarlara derece ve kademelerine göre yeni zam yapılacak. Türkiye'de bir müsteşarın ortalama aylık maaşı, yeni atanan müsteşarlar için 50.000 TL ila 100.000 TL arasında değişebilir. Peki 2023 temmuz zammı sonrası yeni müsteşar maaşları kaç para olacak?

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6 aylık enflasyon rakamları bugün saat 10.00'da açıklanacak ve müsteşar maaşları yeniden hesaplanacak. Temmuz ayında müsteşar maaşlarına enflasyon zammı yapılacak ve derece/kademeye göre maaşlarda artış yaşanacak. Devlet kurumunun en üst düzey yöneticisi olarak görev yapan kişi olan müsteşarların da maaşına temmuz zammı yapılacak. Yeni atanan müsteşarlar için 50.000 TL ila 100.000 TL arasında değişebilir. Peki temmuz zammı sonrası yeni müsteşar maaşları derece ve kıdemine göre kaç para olacak?

Müsteşar ne iş yapar?

Müsteşar, bir bakanlık veya devlet kurumunun en üst düzey yöneticisi olarak görev yapan kişidir. Müsteşar, bakanın yardımcısı ve danışmanıdır ve kurumun politika ve stratejilerinin oluşturulmasında önemli bir rol oynar. Ayrıca, bakanlığın yürütmekte olduğu program ve projelerin yönetiminden sorumludur.

Müsteşarların işleri arasında, bakanın kararlarını uygulamak, bakanlık politikalarını ve stratejilerini oluşturmak, bakanlığın bütçesini yönetmek, bakanlık personelinin işleyişini yönetmek, program ve projeleri yönetmek ve diğer devlet kurumları ve özel sektörle ilişkileri yönetmek gibi görevler yer alır.

Müsteşar maaşı ne kadar?

Müsteşarların maaşları, deneyimleri, çalıştıkları kurum ve sektörlere göre değişebilir. Türkiye'de bir müsteşarın ortalama aylık maaşı, yeni atanan müsteşarlar için 50.000 TL ila 100.000 TL arasında değişebilir. Ancak, deneyimli müsteşarlar veya özel sektörde çalışan müsteşarlar daha yüksek maaşlar alabilirler. Müsteşarların maaşları, çalıştıkları kurumların büyüklüğüne, sektöre ve konumuna bağlı olarak farklılık gösterebilir.