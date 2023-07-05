Polis maaşları 2023 temmuz zammı ne kadar oldu? 2023 en düşük polis maaşı kaç para oldu?

Binlerce polis yeni maaş zammına kilitlendi. Enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından yeni polis maaşları da belli olacak. 6 aylık enflasyon oranına göre polislere derece ve kademelerine göre yeni zam yapılacak. Ocak ayında hesaplanan en düşük polis memuru 18,235 TL olmuştu. Temmuz zammı sonrası en düşük polis maaşının 22 bin lira olması bekleniyor.

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6 aylık enflasyon rakamları bugün saat 10.00'da açıklanacak ve polis maaşları yeniden hesaplanacak. Temmuz ayında polis maaşlarına enflasyon zammı yapılacak ve derece/kademeye göre maaşlarda artış yaşanacak. Temmuz ayında polis maaşlarına 6 aylık enflasyon oranına göre zam yapılacak. Ocak ayında en düşük 18 bin lira olan polis maaşlarının son zamla birlikte en düşük maaşının 22 bin lira olması bekleniyor.

Zam oranı Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla belli olacak. Öte yandan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan gelen son açıklamaya göre en düşük memur maaşı 22 bin lira olacağını duyurmuştu.

Polis maaşlarına ek zam

En düşük memur maaşının 22 bin lira olmasını sağlayacak olan düzenleme yasalaşırsa en düşük polis maaşı ise 22 bin lira olacak. 22 bin liranın altında kalan polisler ek zam almış olacak.

Güncel polis maaşları kaç para?

2022 yılı Temmuz ayında yapılan zam ile birlikte 8/1 derecesinde görev alan polis memuru maaşı 13,747 TL olarak hesaplanırken bu kapsamda Ocak 2023'te hesaplanan en düşük polis memuru 18,235 TL oldu.