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Hemşire maaşı 2023 temmuz ek zamla kaç para oldu? Güncel yeni hemşire maaşları -2023

Hemşire maaşı 2023 temmuz ek zamla kaç para oldu? Güncel yeni hemşire maaşları -2023

Binlerce hemşire yeni maaş zammına kilitlendi. Enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından yeni hemşire maaşları da belli olacak. 6 aylık enflasyon oranına göre hemşirelere derece ve kademelerine göre yeni zam yapılacak. 2023 temmuz zammı sonrası %40 zam yapılırsa hemşire maaşları 21 bin 855 lira olacak. İşte son zamla birlikte derecelerine göre hemşire maaşları...

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6 aylık enflasyon rakamları bugün saat 10.00'da açıklanacak ve hemşire maaşları yeniden hesaplanacak. Temmuz ayında hemşirelere maaşlarına enflasyon zammı yapılacak ve derece/kademeye göre maaşlarda artış yaşanacak. Hemşire maaş zamları ile ilgili masada 3 formül var. Hemşirelere yüzde 30, yüzde 40 ve yüzde 40 artış yapılması bekleniyor. Buna göre temmuz zammı sonrası hemşire maaşlarına yüzde 40 zam yapılırsa şu anda 15 bin lira olan lisans mezunu hemşire 21 855 lira alacak. 

Zamlı hemşire maaşları 2023

Memur maaşları derece ve kıdeme göre değişkenlik göstermektedir. Örneğin meslekte birinci yılı içinde olan öğretmen ile uzman öğretmen olarak görev yapanlar aynı maaşı almıyor. Düz memur olarak görev yapanların ise aldıkları maaşlar ön lisans ve lisans gibi mezuniyet durumlarına göre değişiyor. En düşük memur maaşı şu an 12 bin lira seviyesinde. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ise bu maaşın 22 bin lira olacağını söyledi.

Bizde memur maaşlarına %30, 40, 45 ve 50 oranlarında zam yapılması durumunda ortaya çıkacak tabloyu sizler için hazırladık. Memur maaşı zam oranları kesin olarak Temmuz ayı içerisinde belirlenecek.

Uzman doktor temmuz maaş zammı 2023

1/4 derecesinde çalışan bir uzman doktorun mevcut maaşı 24 bin 743 lira. Temmuz ayında %40 zam yapılması durumunda ise maaşı 34 bin 640 liraya yükselecek.

Lisans mezunu hemşire maaş zammı 2023

5/1 derecesinde üniversite mezunu olarak çalışan hemşire 15 bin 611 lira maaş alıyor. Temmuz ayında %40 zam yapılması durumunda maaşı 21 bin 855 lira olacak.

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