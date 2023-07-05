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Damat daha önce evini yaktığı kayınpederin evinin etrafında dolaşınca olanlar oldu

Damat daha önce evini yaktığı kayınpederin evinin etrafında dolaşınca olanlar oldu

Karabük'te kayınpederi tarafından tüfekle vurularak ağır yaralanan Ümit Yarbaşı (30), yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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Olay dün akşam saat 20.30 sıralarında Aydınlıkevler Paladede Caddesi'nde meydana geldi.

Aralarında daha önce yaşanan bir husumet sonrası kayınpederinin evini kundaklayarak yakan ve ayrıca aracına zarar verdiği gerekçesiyle 6 Haziran'da tutuklanan Ümit Yarbaşı, geçtiğimiz perşembe günü görülen mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Serbest kaldıktan sonra kayınpederini tehdit ettiği iddia edilen Yarbaşı, ağabeyi Önder Yarbaşı ile birlikte akşam saatlerinde yeniden kayınpederinin evinin önüne gitti.

Burada damadının evin etrafında gezdiğini gören Nail Y. (53), kendisine zarar vereceğini düşünerek damadı Ümit Yarbaşı ve abisi Önder Yarbaşı'ya evinin 2. katındaki balkonundan tüfekle ateş açtı.

Vücutlarına isabet eden saçmalar sonrası kanlar içinde kalan Ümit ve Önder Yarbaşı çevreden yetişen vatandaşların yardımıyla araçla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Vücuduna isabet eden saçmalar sonrası ağır yaralanan Ümit Yarbaşı yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

"Gündüz savcılığa gidip can güvenliği için şikayetçi olmuş"

Yaşanan olay sonrası polise teslim olan ve gözaltına alınan kayınpeder Nail Y.'nin ise olay günü savcılığa giderek damadının kendisini tehdit ettiğini ve can güvenliğinin olmadığından evinden dışarı çıkmaya korktuğunu, hatta evinin etrafına güvenlik kamerası koydurduğunu belirterek şikayetçi olduğu ortaya çıktı.

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