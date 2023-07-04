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AB'den Türkiye açıklaması: Birbirimize ihtiyacımız var

AB'den Türkiye açıklaması: Birbirimize ihtiyacımız var

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Oliver Varhelyi, AB'nin Türkiye ile ilişkileri hakkında konuştu. Varhelyi açıklamasında, "Türkiye aday ve önemli bir bölgesel ortağımız. Birbirimize ihtiyacımız var" dedi.

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Varhelyi, Türkiye'nin AB Daimi Temsilciliği tarafından Brüksel'deki TOBB ofisinde düzenlenen göç yönetimi alanında AB-Türkiye ilişkileri, mevcut eğilimler, gelecek perspektifleri ve ortak zorluklarla ilgili yüksek düzeyli panelde konuştu.

'Ab, Türkiye'yi destekleme taahhüdünü sürdürüyor'

AB'nin dünyadaki en büyük mülteci nüfusa ev sahipliği yapan Türkiye'yi desteklemeye devam edeceğini vurgulayan Varhelyi, "AB Türkiye'yi destekleme taahhüdünü sürdürüyor." dedi.

'Türkiye'ye güveniyoruz'

Varhelyi, Türkiye ile AB arasında 18 Mart 2016'da imzalanan göç ve sığınmacılar konulu mutabakatın önemli sonuçlar verdiğini belirterek, "Bu nedenle, bu mutabakatın uygulanmasına bağlı kalacağız. Çabaların devam edeceği konusunda Türkiye'ye güveniyoruz." dedi.

'Türkiye'nin karşı karşıya olduğu önemli göç baskısının da farkındayız'

AB Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Varhelyi, şunları aktardı:

"Türkiye'nin özellikle doğu ve güney sınırları boyunca karşı karşıya olduğu önemli göç baskısının da farkındayız. Türkiye'deki mültecilere ve ev sahibi topluluklara önemli ölçüde yardım etmeyi sürdürmeye kararlıyız."

Varhelyi, bu yardımların, sahadaki mevcut gerçeklere uygun şekilde ve düzeyde olacağını, Türkiye ile istişare halinde planlanacağını kaydetti.

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