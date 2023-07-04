Barış Yarkadaş, Ekrem İmamoğlu'nun son hamlesine yorumladı

CHP'li Barış Yarkadaş, Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı baş kaldıran İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu, "Dağ fare doğurdu. İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı adaylığı sürecindeki hatayı yine tekrarlıyor ve top çeviriyor" ifadeleriyle hedef aldı.

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Seçim kampanyası sürecinde Cumhurbaşkanı Yardımcılığı koltuğunu almak için Kemal Kılıçdaroğlu'na ABB Başkanı Mansur Yavaş ile birlikte büyük destek veren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ağır mağlubiyet almaları sonrasında kazan kaldırdı. Eline geçen fırsatı değerlendirmek isteyen İmamoğlu, "Değişim şart" diyerek yenilgi nedeniyle Kemal Kılıçdaroğlu'nu suçladı.

Chp'de siyasi ikbal mücadelesi

CHP'deki koltuk kavgası büyürken İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'nu küplere bindirecek bir hamle geldi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ortaya attığı değişim çağrısının ardından bugün "iktidar için değişim" isimli internet sitesini sosyal medya hesabından "Değişime davet: CHP’de değişim, Türkiye’de değişim, iktidar için değişim sürecine katılımınızı, görüş ve önerilerinizi bekliyoruz" ifadeleriyle paylaştı.

İbb Başkanı'ndan Kılıçdaroğlu'nu öfkelendirecek adım

CHP'deki değişim çağrısını yineleyen İmamoğlu, "Muhalefette değişimin anahtarı, Cumhuriyet Halk Partisidir. CHP'de başlayacak kararlı bir değişim iradesi, politik tutumları sorgulamayı ve parti içi demokrasiyi kurumsallaştırmayı başardığı ölçüde muhalefetin genelinde bir yenilenme ve muhalefet evrenini büyütme iradesi ortaya çıkaracaktır" ifadeleriyle Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı.

"Dağ fare doğurdu"

İmamoğlu'nun çağrısına CHP eski Milletvekili Barış Yarkadaş sosyal medya hesabından çok sert tepki gösterdi. "Dağ fare doğurdu." ifadeleriyle İmamoğlu'nun söz konusu paylaşımını hedef alan Yarkadaş, CHP'li İBB Başkanı'nın çağrılarının karşılık bulmadığını söyledi.

''İmamoğlu top çeviriyor"

İmamoğlu'nun hata yaptığını ve top çevirdiğini söyleyen Yarkadaş, "Ekrem İmamoğlu genel başkanlığa adaysa lafı hiç dolandırmadan çıkıp "Ben adayım" demeli… Aday değilse bunu da deklare etmeli… İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı adaylığı sürecindeki hatayı yine tekrarlıyor ve top çeviriyor" dedi.

İmamoğlu'nun süslü sözlerle kendisine taraftar bulmaya çalıştığının altını çizen Yarkadaş, "'Değişim' adı altında başlattığı tartışma, seçim sonuçlarının sağlıklı bir analizinin yapılmasını da engelledi. En az 10 bin kez duyduğumuz hiçbir şey söylemeyen süslü sözlerle değişim olmaz. Değişime öncülük edeceksen önce CHP tabanına partiye sadakatini kanıtlayacaksın" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu'na iyi partili göndermesi

İmamoğlu'na İyi Partili göndermesi yapan Yarkadaş, "Geride kalan 4 yıl İyi Partili görüntüsü verip son yıl ise CHP'liymiş gibi davranamazsın. Kimmiş bu değişimi yapacak kişiler? Niye ortaya çıkıp "Biz varız" demiyorlar. CHP'nin yaşadığı tüm sorunların gerçek sorumluları oldukları için mi ortaya çıkamıyorlar?" sözlerini kaydetti.

"Chp ile İmamoğlu arasında bağ çoktan koptu"

İmamoğlu'nun değişim çağrısının hiçbir sonuç vermeyeceğini kaydeden Yarkadaş sözlerine şöyle devam etti:

"Çünkü CHP tabanı ile İmamoğlu arasındaki duygusal bağ çoktan koptu. İmamoğlu ve ekibi bu basit gerçeği göremediği için kendilerini hala "kurtarıcı" sanıyor.

O yüzden çağrıları hiçbir karşılık bulmuyor. Çünkü onlar da eski siyasetin aktörleri olarak görünüyor."