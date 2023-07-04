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Minibüs ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Minibüs ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Diyarbakır’da tekstil işçilerini taşıyan minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi hafif şekilde yaralandı.

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Eğil yolu Baver Kavşağı’nda tekstil işçilerini taşıyan minibüs ile otomobil sürücülerinin kontrolünden çıkarak çarpıştı.

Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaralılara olay yerinde ilk müdahalelerini yaptıktan sonra tedbir amaçlı hastaneye sevk etti.

Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı. 

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