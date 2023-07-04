BIST 6.004
DOLAR 25,99
EURO 28,35
ALTIN 1.607,96
HABER /  MAGAZİN  /  KÜLTÜR VE SANAT

Anadolu'nun inanılmaz keşif, Tam 20 milyon yıllık!

Anadolu'nun inanılmaz keşif, Tam 20 milyon yıllık!

Muş'ta 20 milyon yıl öncesine ait olduğu belirlenen ve Anadolu'da yer alan son sıcak denizin yerini öğrenebilmek için oldukça önemli olan 20 milyon yıllık deniz canlılarına ait fosiller bulundu.

Abone ol

Anadolu’nun son sıcak denizine ait olduğu tahmin edilen fosillerin incelenmek için paleontologlara gönderileceği ifade edildi.

Muş’ta Anadolu’nun son sıcak denizine ait yaklaşık 20 milyon yıl öncesine ait olduğu tahmin edilen fosiller tespit edildi.

Fosil paleontologlara gönderilecek

Fosillerle ilgili inceleme yapan Muş Alparslan Üniversitesi (MŞÜ) Afet Yönetim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Öğretim Üyesi Jeomorfolog Dr. İskender Dölek, omurgasız deniz canlıları fosillerini yaş, tür ve cins tayini için paleontologlara göndereceklerini söyledi.

'Anadolu için oldukça önemli'

Dölek sözlerini şöyle sürdürdü:

 “Muş-Mulanık ilçesi sınırında Kara Kale olarak ifade edilen yaklaşık bin 700 rakımda Anadolu palyesi için önemli olan bir noktadayız. Anadolu’nun son sıcak denizine ait izlerin bulunduğu yeri göstermesi açısından oldukça önemli. İlk belirlemeler bize bu bölgenin biyosen ve pilyosen arasında bir değer olduğunu ifade ediyor. Buna bağlı olarak da deponun alt kısmının yaşı 20 milyon, üst kısmının ise 12 milyon yıl olduğunu tespit ettik. Sıcak tropikal bir denizden kuruyan bir göl ortamına geçişi gözlemleyebileceğimiz yerlerden biri ya da Anadolu’da nadir miyosen ve pilyosen sınırlarını görebileceğimiz bir yer.Yer bilimleri açısından oldukça önemli. Jeosit olarak değerlendirilebilecek bir yer. Buralar koruma altına alınarak bilgilendirme tabelaları bırakılmalı. İl turizmine kazandırılmalı. Bu yerler özelikle yer bilimleri ile ilgili çalışmalar yapan öğrencilerin gelip çalışacakları alanlardır”

ÖNCEKİ HABERLER
Fatih Erbakan’dan dünyaya İsrail tepkisi
Fatih Erbakan’dan dünyaya İsrail tepkisi
Erdoğan, Rahmi Koç ve Ali Koç'u kabul etti!
Erdoğan, Rahmi Koç ve Ali Koç'u kabul etti!
Christian Luyindama ile yolların ayrıldığı iddia edildi
Christian Luyindama ile yolların ayrıldığı iddia edildi
Suudi Arabistan'dan Fenerbahçe'ye rekor teklif
Suudi Arabistan'dan Fenerbahçe'ye rekor teklif
Beyanname ve bildirimleri verme süresi uzatıldı
Beyanname ve bildirimleri verme süresi uzatıldı
Merkez Bankası'ndan özel bankalara döviz desteği
Merkez Bankası'ndan özel bankalara döviz desteği
Kamu bankalarında bireysel kredi faizleri sıçradı
Kamu bankalarında bireysel kredi faizleri sıçradı
Sabiha Gökçen'de hareketli dakikalar: Uçağı kaçıran baba-oğul aprona atladı, ortalığı birbirine kattı!
Sabiha Gökçen'de hareketli dakikalar: Uçağı kaçıran baba-oğul aprona atladı, ortalığı birbirine kattı!
Rothschild ailesi, Türk şirketini satın aldı! Apar topar Türkiye'ye gelip harekete geçtiler
Rothschild ailesi, Türk şirketini satın aldı! Apar topar Türkiye'ye gelip harekete geçtiler
2022-2023 öğretim yılı yaz okulu ücretleri 2023 hesaplama
2022-2023 öğretim yılı yaz okulu ücretleri 2023 hesaplama
Taliban'dan kadınlara bir yasak daha: Güzellik salonları kapatılacak
Taliban'dan kadınlara bir yasak daha: Güzellik salonları kapatılacak
Düzce'de kiracı dehşeti: 7 ay ne kira ne fatura ödedi! Çıktığı gün evi ateşe verip kaçtı!
Düzce'de kiracı dehşeti: 7 ay ne kira ne fatura ödedi! Çıktığı gün evi ateşe verip kaçtı!