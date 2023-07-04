Rothschild ailesi, Türk şirketini satın aldı! Apar topar Türkiye'ye gelip harekete geçtiler

Dünyanın en zengin ailelerinden Rothschild’ın üyesi olan Nat Rothschild, Türk şirketi Murat Ticaret Kablo'yu satın almak için Rekabet Kurumu'na başvurdu.

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Türkiye son dönemde birçok güçlü ismin yatırım merkezi haline geldi. Fakat dünyayı yöneten ailelerden birisi olarak gösterilen Rothschild'in Türkiye'de şirket satın alması gündeme oturdu.

Patronların Dünyası'nın haberine göre, son olarak Rothschild’ın üyesi olan Nat Rothschild, Türkiye’ye yatırım yapma kararı aldı.

22 Haziran’da ilk kez Patronlar Dünyası’nın duyurduğu haberde Nat Rothschild’ın istediği Türk şirketi için ilk adım atıldı.

Nat Rothschild’ın Yönetim Kurulu Başkanı olduğu Volex, Murat Kablo ve iştiraklerini almak için resmi adımı attı.

Rekabet Kurumu’na başvuran Nat Rothschild’ın şirketi Volex, Murat Ticaret Kablo Sanayi AŞ'nin hisselerinin tamamının yanı sıra iştirakleri olan Kablo Ucu Sanayi ve Ticaret AŞ ile Akü Başı Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin çoğunluk hisselerini almak için resmi kurumlardan onay bekliyor.

Geçtiğimiz ay Nat Rothschild’ın, Türk şirketi Murat Ticaret Kablo için 178 milyon euro ödeyeceği ortaya çıkmıştı.

Hisseleri Londra Borsası’nda işlem gören Volex, kritik güç ve veri iletim ürünlerinin entegre üreticisi olarak biliniyor.

Çin’den ABD’ye, Meksika’dan İtalya’ya kadar 16 ülkede fabrikası ve merkezi bulunan Murat Ticaret ve Kablo A.Ş’nin satın alması Volex’in yaptığı en büyük satın alma işlemi olarak biliniyor.

22 ülkede 8 binden fazla çalışanı olan Volex, böylece Türkiye’ye de girmiş olacak. Şirket daha önce 10 farklı firmayı satın almıştı. Türk şirketlerle ilk adımını 2011 yılında Genel Enerji’de yapan Nat Rothschild, Mehmet Emin Karamehmet ile birlikte Irak’ta petrol arama işine girmişti.

Kaynak: Yeniakit