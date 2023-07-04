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Camdaki Kız'daki Laz Kızı şarkıcı Alya saçlarını paylaştı ortalık yıkıldı!

Camdaki Kız'daki Laz Kızı şarkıcı Alya saçlarını paylaştı ortalık yıkıldı!

Camdaki Kız dizisinin Laz Kızı Alya Şahinler, yeni imajıyla sosyal medya takipçilerinden tam not aldı. Camdaki Kız'da canlandırdığı Laz Kızı karakterinin en çok konuşulan özelliklerinden biri kuşkusuz güzel, parlak saçlarıydı. Laz Kızı dizi biter bitmez saçlarında değişikliğe gitti. İşte yeni imajından ilk kare...

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Camdaki Kız'da canlandırdığı Laz Kızı karakteriyle bütünleşen oyuncu, şarkıcı Alya Şahinler dizi biter bitmez kendini sahnelere attı ve imaj yeniledi.

İzleyenlerin hayran kaldığı parlak saçlarına Laz Kızı Alya Şahinler pembe balyajlar attırdı. Yeni saçlarıyla çekilen fotoğrafı Instagram hesabından paylaşan Laz Kızı, "Pembe de bir hoşuma gitmedi değil hani" notunu yazdı. Yüzlerce beğeni alan fotoğrafa gelen yorumlarda hem Alya Şahinler'in Laz Kızı karakteriyle sergilediği oyunculuğa övgü yağdı, hem de şarkıcılığına.

İşte Laz Kızı Alya Şahinler'in yeni imajıyla paylaştığı o fotoğraf...

Şarkıcı kimliğiyle de bilinen Alya Şahinler, Camdaki Kız dizisinin sona ermesiyle sahne çalışmalarına hız verdi.  İddialı sahne kostümleriyle dikkat çeken Alya Şahin en son Ankara'da sahne aldı. 

Kurban Bayramı için tatil bölgelerinde dinleyenleriyle buluşan Alya Şahinler, hem tatil yaptı hem de çalıştı. Laz Kızı karakterinde gösterdiği oyunculuk performansı sonrası Alya Şahinler'in yeni sezonda yeni bir dizide başrol oynayacağı da dedikodular arasında. 

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