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Reeskont nedir, nasıl uygulanır? İşte reeskont kredisi ve güncel faiz oranları

Reeskont nedir, nasıl uygulanır? İşte reeskont kredisi ve güncel faiz oranları

Reeskont nedir, nasıl yapılır? Reeskont faiz oranları nelerdir? sorularının yanıtlarını sizler için derledik. İşte reeskont hakkında bilmeniz gereken her şey!

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Reeskont nedir, sorusunun en basit yanıtı iskonto yani indirim demektir. Reeskont nasıl uygulanır sorusunun yanıtına gelince yanıtı şöyle anlatabiliriz. Bir bankanın elinde var olan ama ödeme zamanı gelmemiş senetleri belirlenen şartlar dahilinde Merkez Bankası'nda iskonto yoluyla nakde çevirme olarak anlatılabilir.

TCMB'ye göre reeskont ise şöyle tanımlanır: Bir bedele denk gelecek şekilde el değiştirmiş varlıkların tekrar bir bedel karşılığı el değiştirmesidir.

Reeskont kredisi nedir?

Para politikası aracı olarak kullanılan reeskont kredisi, TL olarak verilen kredinin dolar alarak geri alınması esasına dayanır.  Reeskont kredisi TCMB tarafından verilen ve hükümleri yine aynı kurum tarafından belirlenen bir kredidir. Reeskont kredilerini daha çok ihracatçılar, ihracata yönelik mal üretimi yapan üreticiler, uluslararası müteahhitlik ve uluslarası fuar organizasyonu yapanlar yararlanır.

Reeskont faiz oranları

Reeskont faiz oranları Merkez Bankası'nın 24 Haziran 2023 tarihli kararına göre aşağıdaki gibi uygulanmakta:

Resmi Gazete’nin 24 Haziran tarihli sayısında yayımlanan Merkez Bankası tebliğine göre, vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanan iskonto faiz oranı yıllık yüzde 9.75’ten yüzde 15.75’e, avans işlemlerinde uygulanan faiz oranı ise yıllık yüzde 10.75’ten yüzde 16.75’e yükseltilmişti.

Buna göre, güncel reeskont faiz oranları:

- Vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanan iskonto faiz oranı yıllık 15,75.

- Avans işlemlerinde uygulanan faiz oranı ise yıllık yüzde 16.75’tir.

Merkez Bankası, her iki oranı en son 2022 yılı sonunda değiştirmişti.

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