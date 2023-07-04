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Şehidin kanı yerde kalmadı! Bakan Ali Yerlikaya duyurdu: 2 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Bestler-Dereler bölgesinde ATAK ve J-SİHA desteğinde icra edilen operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi" açıklamasında bulundu.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından "2 terörist etkisiz hale getirildi, şehidimizin kanı yerde kalmadı" başlığıyla paylaşım yaptı.

Bakan Yerlikaya, 7 Haziran'da 1 askeri personelin şehit düştüğü eylemi gerçekleştiren 2 teröristin Bestler-Dereler bölgesinde operasyonla etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Bakan Yerlikaya paylaşımında operasyonun görüntülerine de yer verdi.

Bakan Yerlikaya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Van Jandarma Asayiş Kolordumuzca; Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığımızın emir ve komutasında, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay ve Şırnak İl Jandarma Komutanlıklarımızca; BESTLER-DERELER bölgesinde ATAK ve J-SİHA desteğinde icra edilen operasyonda 2 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ Teröristlerin 7 Haziran’da Siirt-Pervari Doğanköy kırsalında bir jandarmamızın şehit edilmesi, bir jandarmamızın da yaralanması eylemlerini gerçekleştirdikleri belirlendi. OPERASYONU GERÇEKLEŞTİREN KAHRAMAN JANDARMAMIZI TEBRİK EDİYORUM Bu Aziz Millet sizlerle gurur duyuyor. TERÖR SONA ERENE KADAR MÜCADELEMİZ DEVAM EDECEK"

Haziranda 65 terörist etkisiz hale getirildi

Bakan Yerlikaya bugün yaptığı bir başka paylaşımda, bölücü terör örgütüne yönelik haziran ayında düzenlenen 13 bin 138 operasyonda 65 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirmişti.

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