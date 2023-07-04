TL'deki düşüş iştahlarını kabarttı! İngiliz gazete dalga geçti: "Daha da ucuzladı", "Para hiç dert değil"

Türk Lirası’nda durmayan değer kaybı, tatil planı yapan yabancıları sevindiriyor. İngiliz basını Türkiye için “Akdeniz’in en ucuz tatil yeri daha da ucuzladı” manşetini attı.

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Türkiye'de seçim sonrasında döviz kuru daha da artarken TL'nin eriyişi, yurt dışında yaşayanların iştahını kabartıyor. İngiliz Telegraph gazetesi, “Akdeniz'in en ucuz tatil merkezi daha da ucuzladı” başlıklı haberinde TL'nin değer kaybıyla adeta dalga geçti.

“Türkiye'de güneş, deniz ve kum var. Ve para biriminin hızlı düşüşü sayesinde para hiç dert değil” ifadelerini kullanan gazete, bu yaz Türkiye'ye gidecek İngiliz tatilcilerin sterlinin TL karşısında rekor oranda değer kazanmasıyla rahat edeceğini yazdı.

3 Temmuz itibarıyla 1 sterlinin 33 TL olduğuna dikkat çekilen haberde, geçen nisandan bu yana bu miktarın 10 TL yükseldiği, TL'nin son 10 yılda Türkiye'deki siyasi ve ekonomik krizler sonucu hızla değer kaybettiği kaydedildi.

"Erdoğan'ın seçilmesiyle daha da eridi"

10 yıl önce 1 sterlinin 3 TL olduğunu, Covid-19 pandemisi öncesi 2020 başında bile 8 lira civarında seyrettiğini kaydeden Telegraph, TL'deki değer kaybının özellikle Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığı seçimini kazanmasının ardından ciddi boyutlara ulaştığı yorumunu yaptı.

"Fiyatlar giderek düşüyor"

Türkiye'nin daha fazla ekonomik belirsizlik ve enflasyonla karşı karşıya olduğunu kaydeden gazete, İngiliz tatilcilerin bu yaz Türkiye'de maliyetlerin nasıl düştüğünü göreceklerini belirtti. Gazeteye konuşan İngiliz tur rehberi Jon Graham da, yabancı tatilciler için konaklama ve yeme içme fiyatlarının giderek düştüğünü söyledi.

Listede 2 ülke daha var

Türkiye'de temmuz ayında tek gece için iki kişilik konaklamaların üçte ikisinin 120 sterlinden düşük olduğuna dikkat çekilen haberde, İspanya'da bu oranın yüzde 53, İngiltere'deyse yüzde 34 olduğu aktarıldı.

İngiliz Posta Kurumu'ndan seyahat sorumlusu Laura Plunkett, TL'nin yanı sıra Mısır Lirası ve Güney Afrika randının da sterlin karşısında hızla değer kaybettiğini ve bu bölgelerin tatil için daha da cazip hale geldiğini söyledi. Sterlinin euro karşısında da değer kazandığını belirten Plunkett, “Tatilcilere gidecekleri yerin para birimini takip etmesini öneriyoruz” dedi.