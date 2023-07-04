Araç sahiplerine güzel haber! Benzin zammından sonra LPG'ye indirim geliyor...

Benzine son olarak gelen 2 lira 11 kuruşluk zammın ardından bir başka akaryakıt ürününe indirim geliyor. Otogaza (LPG) bu gece yarısı 55 ile 70 kuruş arasında indirim bekleniyor...

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Dolar kurundaki yükseliş ve brent petrol fiyatındaki hareketlilik, akaryakıt fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Piyasada Haziran ayı zamlarla geçerken bugün benzin fiyatı için yapılan zam tabelaya yansıdı. Ancak bu gece yarısından itibaren otogaza (LPG) indirim bekleniyor. İşte 4 Temmuz 2023 Salı güncel benzin litre fiyatı, (mazot) motorin fiyatları ile akaryakıt pompa fiyatları…

Benzine 2 lira 11 kuruş zam geldi

Benzin litre fiyatı için bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 2,11 TL zam geldi. Böylece fiyatlar 2 Temmuz 2022 sonrası yeniden 26 liranın üzerine yükseldi. Motorin fiyatlarında ise bugün herhangi bir değişim beklenmiyor.

LPG’de indirim beklentisi

Kurban Bayramı arifesinde kurlardaki yükseliş ile LPG (otogaz) fiyatları için 66 kuruşluk zam tabelalara yansıtılmıştı. Sektör temsilcilerinin aktardığı bilgiye göre ürün fiyatlarındaki gerileme nedeniyle otogaz fiyatlarında bu gece yarısından itibaren 55-70 kuruş arası indirim bekleniyor.

Haziran ayı zamlarla geçti

Akaryakıt fiyatları Haziran ayında peş peşe zamlanırken benzinin litresi 3,36 TL, motorin ise 4,37 TL yükseldi. Temmuz ayına girilirken hem benzin hem de motorinin litre fiyatı 24 TL'nin üzerine çıktı.

4 Temmuz Salı günü akaryakıt fiyatları

İSTANBUL

Benzin: 26.17 TL

Motorin: 23.90 TL

LPG (Otogaz): 11.33 TL

ANKARA

Benzin: 26.65 TL

Motorin: 24.37 TL

LPG (Otogaz): 11.46 TL

İZMİR

Benzin: 26.64 TL

Motorin: 24.45 TL

LPG (Otogaz): 11.32 TL