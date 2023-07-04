Yaşar Alptekin evlendi, görücü usulüyle evlendiği Nadire Tunca kimdir, yaşı kaç?

maneviyata yöneldikten sonra kendisine bambaşka bir hayat seçen Yaşar Alptekin, görücü usulü tanıştığı Nadire Tunca ile nikah masasına oturdu.21 yıl sonra ikinci kez evlendiği Nilgün Altınyay'ı 3 yıl önce kanser nedeniyle kaybeden Yaşar Alptekin, aradığı aşkı görücü usulü tanıştığı Nadire Tunca da buldu. İnternette en çok merak edilen konular arasında Yaşar Alptekin ile görücü usulü evlenen Nadire Tunca kimdir, kaç yaşında, aslen nereli, mesleği ne?

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Yaşar Alptekin, uzun süre ekranlardan uzak kaldıktan sonra maneviyata yöneldi. Nadire Tunca ile görücü usülü tanışıp, nikah masasına oturan ünlü isim, 21 yıl önce kaybettiği eşi Nilgün Altınyay'dan sonra aradığı aşkı bulduğunu söyledi. Bunun üzerine herkes Yaşar Alptekin'in evlediği kişinin hayatını merak etmeye başladı. Peki Yaşar Alptekin ile görücü usulü evlenen Nadire Tunca kimdir, kaç yaşında, aslen nereli, mesleği ne?

Sade bir törele dünyaevine giren Yaşar Alptekin ve Nadire Tunca'nın nikah karelerinin sosyal medyaya düşmesinin ardından Alptekin'in yeni eşi Nadire Tunca'nın hayatı merak edilmeye başlandı.

Nadire Tunca kimdir?

Yaşar Alptekin ile evlenen Nadire Tunca İstanbul doğumludur. İlk, orta ve lise eğitiminden sonra üniversite eğitimini başarı ile tamamlayan Tunca, birçok sosyal sorumluluk projesinde gönüllü olarak çalışmakta. Nadire Tunca aynı zamanda sivil toplum kuruluşlarında da aktif olarak çalışmalarına devam etmektedir.