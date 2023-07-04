Altın fiyatlarında tam gaz yükseliş! 4 Temmuz gram altın 1615 lirayı aştı, çeyrek altın kaç TL?

Altın fiyatları ne kadar merak ediliyor. Haftanın ikinci işlem gününde altında yine yükseliş var. Gram altın 1615 lirayı aştı. Analisteler ne diyor? Uzmanlara göre gram altın 1800 lirayı görebilir.

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Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası altın fiyatlarında yükseliş hız kesmiyor. Dolar TL kurunun da etkisi ile gram altın 1616 lirayı gördü. Çeyrek altın da 2500 lirayı aştı.

Altının gram fiyatı, yeni güne değer kazancıyla başlamasının ardından 1.616 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2.670 lira, Cumhuriyet altını da 10.720 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı 1.928 dolardan işlem görüyor.

Analistler ne diyor?

Analistler, küresel piyasalarda, dünya genelinde açıklanan makroekonomik verilerin resesyon tehlikesini işaret etmesiyle karışık bir seyir izlendiğini ifade ederek, altının ons fiyatında yükselişin 4. güne taşındığını söyledi.

Dünya'ya konuşan uzmanlar altının geleceği için şunları söyledi:

İslam Memiş: Gram altında bu yıl 1.800 TL görülebilir

Yılın ilk yarısında yatırımcısına en çok altın kazandırdı. Yıla 1.106 TL seviyesinden başlayan gram altın yüzde 46 artışla bugün 1618 TL seviyesini gördü. Gram altında yılsonuna kadar 1.750- 1.800 TL aralığı test edilebilir ancak kısa vadede bir geri çekilme öngörüyorum. Kısa vadede dolar TL kuru takip etmekte fayda var dolar TL kuru nereye gram altın oraya 24 TL seviyesine kadar gerileyen dolar TL kurumda gram altın 1550 TL seviyesine kadar sarkabilir.

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Şirin Sarı: Altında sular bir süre dalgalı olabilir

Gram altın yeni rekorlar kırarken, global tarafta dolar endeksinin güçlü duruşu ile ons altında kararsız bir seyir izliyoruz. Teknik olarak; gram altında 1550 - 1650 TL bandının içinde kaldıkça yatay hareketi takip edeceğiz. 1550 TL altında alım fırsatı doğabilir. 1650 TL üzerine ise çıkmak için zorlanabilir. Ons altında ise satış baskısının devam ettiğini unutmayalım. Tüm bunlar gram altında suların bir süre daha dalgalı olmasına yol açabilir.