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Engin Özkoç kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Engin Öztürk evli mi, eşi kimdir?

Engin Özkoç kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Engin Öztürk evli mi, eşi kimdir?

Sakarya Milletvekili CHP'li Engin Özkoç, “Parti Örgütü ve Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı” olarak görevlendirildi. Bu gelişme sonrasında CHP'li Engin Koç'un hayatı merak edildi. Abhaz kökenli olan Engin Özkoç aslen Sakaryalı ve 61 yaşında. Peki Engin Özkoç evli mi, eşi var mı?

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, önceki dönem Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç’u, "Parti Örgütü ve Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı" olarak görevlendirdi.  Bu sıcak gelişmenin ardından CHP'nin kemik isimlerinden birisi olan Engin Özkoç'un hayatı yeniden merak konusu oldu. Abhaz kökenli Türk siyasetçi olan Engin Özkoç, 61 yaşında ve aslen Sakarya doğumlu. Babasını erken yaşta kaybeden Engin Özkoç annesine ve kız kardeşine bakmak için hiç evlenmemiş. Yani Engin Özkoç hiç evlilik yapmadı, çocuğu da yoktur. Peki kimdir Engin Özkoç, siyasi kariyeri ve hayatı..

Engin Özkoç kimdir, aslen nereli?

Engin Özkoç, 5 Şubat 1962 tarihinde Sakarya, Ereler'de doğdu. Engin Özkoç, Abhaz kökenli Türk siyasetçidir. Türk siyasetindeki çalışmalarının yanı sıra, Türkiye Cumhuriyet'i tarafından tanınmamış olan de facto Abhazya Cumhuriyeti'nin Türkiye'de tanınması için yürüttüğü faaliyetleriyle de bilinir.

Engin Özkoç, Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi'ni bitirdi. Siyasete CHP Gençlik Kollarında başladı. Sakarya'da Belediye Başkan Yardımcılığı ve Belediye Meclis Üyeliği yaptı. Adapazarı Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Üyeliği ve Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanlığı görevlerinde bulundu. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı.

Özkoç, 2011 yılından itibaren Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne CHP'den Sakarya milletvekili seçildi. 2014 yılında, milletvekili olduğu sırada, de facto Abhazya Cumhuriyeti'nin devlet başkanlığı seçimlerinde, izinsiz biçimde İstanbul'da seçim sandığının kurulmasında rol aldı ve mahkeme kararıyla gelen polise seçim sandığının verilmemesi için direndi. Daha sonra CHP Genel Başkan Başdanışmanı olarak görev yapan Özkoç, 26 Ekim 2017 tarihinde CHP grup başkanvekili seçildi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Önceki Dönem Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç’u, “Parti Örgütü ve Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı” olarak görevlendirdi.

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