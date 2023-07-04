Fransa polisinden Türkçe 'kenarı çekilin' uyarısı! Sosyal medyada gündem olmuştu: Bakın o polis nereli çıktı!

Fransa'da polisin 17 yaşındaki Nael'i öldürmesi sonrasında başlayan protestolar devam ediyor. Gösterileri yerinde takip eden TRT muhabiri Mustafa Seçen'e bir polis, Türkçe 'Kenara çeklin' uyarısında bulunmuştu. Sosyal medyada gündem olan görüntü sonrasında herkesin konuştuğu o polisin kim ve nereli olduğu ortaya çıktı. İşte detaylar...

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Fransız polisi 27 Haziran'da Nanterre'de, içinde 3 kişi bulunan bir araca ateş açmış, 17 yaşındaki sürücü Nael M'yi öldürmüştü. Nael'in ölümüne tepki gösterenler, ülke genelinde farklı kentlerde sokağa çıkarak polisle çatışmıştı. Genci öldüren polis açığa alınmış ve tutuklu olarak yargılanmasına karar verilmişti. Paris, Marsilya, Lyon dahil birçok kentte düzenlenen protestolarda talan ve yağmalama olayları yaşanmış, 10 kadar kentte saat 21.00'den itibaren sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

Sosyal medyada gündem oldu: 'Kenara çekilin'

Gösterileri yakından takip eden TRT muhabiri Mustafa Seçen'e bir polis canlı yayında Türkçe 'Kenara çeklin' uyarısında bulundu. Söz konusu görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Herkesin konuştuğu görüntülerdeki polisin Ankaralı olduğu açıklandı.

O polis ankaralı çıktı

TRT muhabiri Mustafa Seçen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Fransa polis teşkilatında görevli Ankara/Balâlı bir abimiz gece boyunca etrafımızda gezerek güvenliğimizi sağlamaya çalıştı. Biz çok başka bir milletiz" dedi.