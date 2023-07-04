Karısını yatakta başka adamla yakaladı çılgına döndü karısı 'artık durmalısın' diye yalvardı

ABD'nin Florida eyaletinin Lake Worth bölgesinde yaşayan 33 yaşındaki John Dimming isimli bir adam evine geldiğinde yatak odasında gelen sesler üzerine şaşırdı. Kendi yatağında eşini bir başka adamla yakalayan Dimming, öfkeden çılgına döndü ve beyzbol sopasıyla karısının sevgilisini darp etti.

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Amerika Birleşik Devletleri’nin Florida eyaletinin Lake Worth bölgesinde yaşayan 33 yaşındaki John Dimming evine geldiğinde karısının ihanetiyle yüzleşmek zorunda kaldı.

Öfkeli koca karısının sevgilisini beyzbol sopasıyla darp etti. Olayın karşısında şaşkına dönen kadın polise haber verdi. Polisler olay yerine geldiklerinde yatak odasının kana bulanmış halde buldular.

Evin içinde bulunan kamera kayıtlarını izleyen polisler kadının eşine sevgilisine daha fazla vurmaması için yalvardığı anları mahkemeye sundu. O anlarda kadının eşine, “Artık durmalısın. Çok fazla kan kaybediyor. Ölecek” dediği duyuldu. Dimming yakalandı ve 17 Temmuz’da cinayete teşebbüsten yargılanacak.