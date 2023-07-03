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Hazar Denizi'nde şiddetli deprem! Azerbaycan'dan da hissedildi

Hazar Denizi'nde şiddetli deprem! Azerbaycan'dan da hissedildi

Hazar Denizi’nde 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Azerbaycan'da da hissedildi.

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Azerbaycan'ın Haçmaz kentinin 52 kilometre açığında Hazar Denizi’nde 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem başkent Bakü’de olmak üzere birçok kentte hissedildi. 

Hasar ve can kaybı olmadı

Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığı, ülkede meydana gelen 5,7 büyüklüğündeki depremle ilgili herhangi bir hasar ve can kaybı bildirilmediğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, yerel saatle 00.01'de Haçmaz ilinin 80 kilometre kuzeydoğusunda, yerin 20 kilometre derinliğinde 5,7 büyüklüğünde deprem kaydedildiği belirtildi.

Depremin birkaç şehirde hissedildiği bilgisine yer verilen açıklamada, "Bakanlığa, depremde herhangi bir hasar ve can kaybı olduğuna dair bilgi ulaşmadı." ifadesi yer aldı.

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