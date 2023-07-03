BIST 6.015
DOLAR 25,92
EURO 28,26
ALTIN 1.602,87
HABER /  GÜNCEL

Erdoğan müjdeyi vermişti! İlk etapta 300 işçi alınacak: Başvuru tarihi belli oldu!

Erdoğan müjdeyi vermişti! İlk etapta 300 işçi alınacak: Başvuru tarihi belli oldu!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçim öncesi müjdesini verdiği 600 işçi alımı sonrası Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) ilk etapta 300 işçiyi Ağustos ayı itibariyle şirket bünyesine dahil edeceğini duyurdu.

Abone ol

Fabrika bünyesinde istihdam edilmek üzere ilk etapta 300 mavi yaka personel alınacağı açıklandı. Alımların, etap etap gerçekleşeceği süreçte yıl sonuna kadar 600 personel şirkette iş başı yapmış olacak.

Ağustos ayı itibariyle Elektrik, Makina ve Genel işçi olmak üzere fabrikaya toplam 300 işçi istihdamı gerçekleşecek.

Şirket bünyesinde işçi statüsünde istihdam edilmek üzere 300 kişinin alınacağı başvurular, 3 Temmuz günü itibariyle İŞKUR Karabük İl Müdürlüğü’ne yapılacağı ve adayların, 23 Temmuz günü saat 23.59’a kadar başvuru işlemlerini yapmaları gerektiği belirtildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Anız yangını buğday tarlasına sıçradı: İstanbul-Edirne yolu trafiğe kapandı
Anız yangını buğday tarlasına sıçradı: İstanbul-Edirne yolu trafiğe kapandı
Steven Gerrard'ın yeni takımı belli oldu!
Steven Gerrard'ın yeni takımı belli oldu!
İzmir'de korkutan fabrika yangını! Çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi
İzmir'de korkutan fabrika yangını! Çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi
Tanju Özcan'dan Faik Öztrak'a zehir zemberek sözler! "Çapsız açıklamalar, bakalım cürmümüz neymiş"
Tanju Özcan'dan Faik Öztrak'a zehir zemberek sözler! "Çapsız açıklamalar, bakalım cürmümüz neymiş"
Kabine toplantısı sona erdi! Erdoğan müjdeleri peş peşe sıraladı: Memur ve emekli maaşı zammı için tarih verdi!
Kabine toplantısı sona erdi! Erdoğan müjdeleri peş peşe sıraladı: Memur ve emekli maaşı zammı için tarih verdi!
Rusya’dan Ukrayna’ya dronlu saldırı: 2 ölü, çok sayıda yaralı var
Rusya’dan Ukrayna’ya dronlu saldırı: 2 ölü, çok sayıda yaralı var
Beşiktaş'ta Şenol Güneş'ten transfer açıklaması! Dikkat çeken Ozan Tufan sözleri...
Beşiktaş'ta Şenol Güneş'ten transfer açıklaması! Dikkat çeken Ozan Tufan sözleri...
Tayyip Erdoğan'ı devirmek için tek çare, Türkiye'yi yakıp yıkmak!
Tayyip Erdoğan'ı devirmek için tek çare, Türkiye'yi yakıp yıkmak!
Kaybolduktan 18 gün sonra ölü bulunmuştu! Minik Leyla Aydemir davasında yeni gelişme: O karara itiraz edildi!
Kaybolduktan 18 gün sonra ölü bulunmuştu! Minik Leyla Aydemir davasında yeni gelişme: O karara itiraz edildi!
Habertürk'ten istifa eden Kübra Par TV 100'de yeni programa başlıyor! 'Kübra Par’la Her Açıdan’ yakında...
Habertürk'ten istifa eden Kübra Par TV 100'de yeni programa başlıyor! 'Kübra Par’la Her Açıdan’ yakında...
Camide namaz kılarken fenalaşan kişi hayatını kaybetti
Camide namaz kılarken fenalaşan kişi hayatını kaybetti
CHP'den Tanju Özcan'a jet cevap! Yollar yürümekle aşınmaz, ateş olsa da cirmi kadar yer yakar
CHP'den Tanju Özcan'a jet cevap! Yollar yürümekle aşınmaz, ateş olsa da cirmi kadar yer yakar