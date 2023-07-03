CHP'den Tanju Özcan'a jet cevap! Yollar yürümekle aşınmaz, ateş olsa da cirmi kadar yer yakar

CHP'den kesin ihraç istemiyle yüksek disiplin kuruluna sevk edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, "Kemal Kılıçdaroğlu'nu o koltuktan indireceğim" iddiasıyla ANkara'a CHP Genel Merkezi'ne doğru yürüyüş başlattı. CHP Sözcüsü Faik Öztrak'tan Özcan'a jet cevap geldi: ‘Yollar yürümekle aşınmaz, ateş olsa da cirmi kadar yer yakar.'

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CHP'den kesin ihraç istemiyle yüksek disiplin kuruluna sevk edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, partide değişimin her kademe yapılması ve Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun da görevden ayrılması gerektiğini belirtmiş, 3 Temmuz’da Ankara’ya yürüyeceğini açıklamıştı… Bugün Bolu Anıtpark’ta Atatürk anıtı önünden yürüyüşüne başlayan Özcan, kendisini uğurlamaya gelen vatandaşlara "Kılıçdaroğlu'nu o koltuktan indirmeye gidiyorum" diyerek Ankara'ya doğru yürüyüşe geçti.

Genel Merkez'den jet cevap geldi

CHP Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenleyen CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Ankara’ya yürüyüş başlatan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’la ilgili soruyu, “Belediye Başkanları öncelikle kendi illerinin, ilçelerinin sorunlarını çözmeli, hemşerilerine en iyi hizmeti vermeye çalışmalı." dedi.

Yürüyeceğine Bolu'nun sorunlarını çözsün

"Tanju Özcan, vereceği hizmetlerde hükümet engel çıkardığı için yürüseydi başımızın üstünde yeri vardı." diyen Faik Öztrak, "Kendisinin iddiaları akıl işi değildir. Ama bilinen bir söz vardır, ‘yollar yürümekle aşınmaz, ateş olsa da cirmi kadar yer yakar.' Bolu'nun dünya kadar sorunu var, Tanju Bey yürümekle vakit harcayacağına Bolu'nun sorunlarını çözsün'!” şeklinde yanıtladı.