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İzmir'de tarlada başlayan yangın ormana sıçradı ekipler seferber oldu

İzmir'de tarlada başlayan yangın ormana sıçradı ekipler seferber oldu

İZMİR'in Kiraz ilçesinde, ekin tarlasında başlayan, otluk ve bozuk ormana sıçrayan yangın kontrol altına alındı.

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Edinilen bilgiye göre yangın, Kiraz ilçesi Yağlar Mahallesi’nde çıktı. Ekin tarlasında başlayan yangın, daha sonrada otluk ve bozuk ormana sıçradı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler; 4 helikopter, 2 uçak, 14 arazöz, 4 su ikmal ve 3 iş makinesi ile yangına müdahaleye başladı.

Alevler, ekiplerin başarılı çalışmaları sonucu kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmaları başlatıldı.

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