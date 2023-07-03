İzmir'de tarlada başlayan yangın ormana sıçradı ekipler seferber oldu

İZMİR'in Kiraz ilçesinde, ekin tarlasında başlayan, otluk ve bozuk ormana sıçrayan yangın kontrol altına alındı.

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Edinilen bilgiye göre yangın, Kiraz ilçesi Yağlar Mahallesi’nde çıktı. Ekin tarlasında başlayan yangın, daha sonrada otluk ve bozuk ormana sıçradı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler; 4 helikopter, 2 uçak, 14 arazöz, 4 su ikmal ve 3 iş makinesi ile yangına müdahaleye başladı.

Alevler, ekiplerin başarılı çalışmaları sonucu kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmaları başlatıldı.