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Vefat eden Büyükelçi Karagöz için Dışişleri Bakanlığı'nda tören düzenlendi

Vefat eden Büyükelçi Karagöz için Dışişleri Bakanlığı'nda tören düzenlendi

Dışişleri Bakanlığı'nda, Türkiye’nin Lizbon Büyükelçisi Murat Karagöz'ün vefatı nedeniyle tören düzenlendi. Törende konuşma yapan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Karagöz'ün görev yaptığı her ülkede unutulmaz izler bıraktığını söyledi.

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Törene, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Karagöz'ün ailesi ve çok sayıda büyükelçi katıldı. Bakan Fidan, törende yaptığı konuşmada, "Bugün Türk Hariciyesi tarihine daha hayattayken geçmeyi hak etmiş çok değerli bir büyükelçimize ve çok özel bir insana veda etmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz." dedi.

Karagöz'ün görev yaptığı her ülkede unutulmaz izler bıraktığını dile getiren Fidan, "Ulanbator büyükelçiliği sırasında ata yurdu Orta Asya ile bağlarımızın güçlenmesine büyük katkılar sağladı. Amman Büyükelçisiyken, oldukça zorlu bir dönemde Filistin davasına sahip çıktı." diye konuştu.

Fidan, Karagöz'ün başarısının sadece yurt dışı ile sınırlı olmadığını belirterek "Antalya Diplomasi Forumu'nun güzel küresel bir marka haline gelmesinde büyük emekleri oldu. Basın ve kamu ile iletişim alanlarında yenilikçi adımlara imza attı." ifadesini kullandı.

Büyükelçi Ahmet Aydın Doğan, 38 yıldır Karagöz ile dost olduğunu ifade ederek Karagöz'ün gençlik yıllarında da güler yüzlü, neşeli, sosyal yanı güçlü ve arkadaş canlısı olduğunu ve bu özelliklerini hiç kaybetmediğini söyledi.

Karagöz için, "Organizasyonlarda en önde idi, girişken azimli, kolay pes etmeyen kişiliğe sahipti. Üniversitedeki ilk günden itibaren hedefi ve hayali dışişleri bakanlığıydı. Mezun olur olmaz da sınava girerek hayaline ulaştı." ifadelerini kullanan Doğan, büyükelçinin görev yaptığı Moğolistan'da ve Ürdün'de ikili ilişkilere katkı sağladığını vurguladı.

Büyükelçinin oğlu Karagöz de "Babamın efsanesini hiçbir zaman unutmamak için lütfen çaba gösterin, onun çalışkan, sosyal, karizmatik ve savaşçı ruhunu örnek olarak görün." ifadesini kullandı.

Mesleği dolayısıyla babasından uzak kaldığını belirten Karagöz, "Sevdiklerinize, sevdiğinizi belli edin, dile getirin." diye konuştu.

30 Haziran günü Muğla'nın Fethiye ilçesinde tatil yapan Karagöz, Ölüdeniz Mahallesi Faralya Koyu'nda denizde yüzerken aniden fenalaşmıştı. Kalp krizi geçirdiği değerlendirilen Karagöz, denizden baygın halde çıkarıldıktan sonra kaldırıldığı Fethiye Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

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