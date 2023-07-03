İzmir'de ekmeğe zam geldi! 200 gram ekmek bakın ne kadar oldu

Ekmek fiyatları Temmuz itibariyle yeniden zamlandı. İzmir'de açıklanan yeni fiyat tarifesine göre 200 gram ekmek 7 TL oldu.

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Türkiye Fırıncılar Federasyonunun ekmeğe zam kararı almasının ardından İzmir'de de fiyat güncellemesine gidildi. 210 gramı 5 TL’den satılan ekmeğin yeni fiyat tarifesine göre 200 gramı 7 TL oldu. Yeni fiyat tarifesi bugünden itibaren uygulanacak.

Giderlerin arttığını söyleyen İzmir Fırıncılar Odası Başkanı Kemal Sırtı, “Elektrik, su ve diğer giderler boynumuzu büktü. Çok zor durumda kaldık. Vatandaşlarımızı da düşünmemiz lazımdı. Biz de en alt seviyede 200 gram ekmeği 7 TL yaptık. 3 Temmuz’dan itibaren bu fiyat geçerli olacaktır” ifadelerini kullandı.