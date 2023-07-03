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Yeni petrol rezervi keşfedildi! Gabar'dan 5 kat daha fazla: Sondaj haritasında yeri belirlendi

Yeni petrol rezervi keşfedildi! Gabar'dan 5 kat daha fazla: Sondaj haritasında yeri belirlendi

Gabar ve Cudi dağlarında keşfedilen petrol rezervlerinin ardından yeni petrol müjdesi geldi. TPAO mühendislerinin sondaj haritasında yerini belirlediği Kato Dağı'ndaki petrolün Gabar'dan en az 5 kat daha fazla olduğu belirtildi.

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Şırnak'ta, Gabar ve Cudi dağlarında keşfedilen petrol rezervlerinin ardından şimdi de Kato Dağı'nda petrol arama çalışmaları başlatılmıştı.

Bölgedeki gelişmeyi köşesinden aktaran Sabah Gazetesi Yazarı Yavuz Donat, Kato Dağı'nda yeni petrol rezervi keşfedildiğini ve Gabar'da keşfedilen rezervden en az 5 kat daha fazla olduğunu belirtti.

Yavuz yazısında şu ifadeleri kullandı;

TPAO... Yerli ve milli kuruluşumuz... Destan yazıyor. Unutmadan... Mühendisimiz, "Sevineceğiniz bir haber" diyerek, sondaj haritalarını önümüze seriyor... Ve Kato Dağını işaret ederek müjdeyi veriyor: - Kato Dağı'ndaki petrol, Gabar'da bulduğumuzdan kat kat fazla... En az 5 kat.

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