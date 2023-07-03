Gaziantep'te katliam gibi aile kavgası! 3 kişi öldü iki kişi yaralandı

GAZİANTEP'te, husumetli iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi ölürken, 2 kişi de yaralandı. Olay sonrası silahlı kavganın yaşandığı mahallede özel harekat polisleri ve çevik kuvvet ekipleri tarafından geniş güvenlik önlemleri alındı.

Abone ol

Gaziantep'te aileler arası kavga katliama dönüştü. Olay, sabah saat 07.00 sıralarında Şehitkamil ilçesi Nurtepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında daha önceden husumet bulunan iki aile arasında sabah erken saatlerden tartışma başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Silahlarla karşılıklı çatışmaya girdiler

Silahlı kavga sırasında iki aile de birbirlerine ateş etti. Silahlardan çıkan kurşunların hedefi olan 5 kişiden İzzet Karakoç (40), Selman Çevik (32) ve Şahin Erşan (23) olay yerinde hayatını kaybetti. Silahlı kavga sırasında isimleri öğrenilemeyen 2 kişi de ağır yaralandı.

Mahalle ablukaya alındı

Katliam gibi kavganın ardından olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan 2 kişiyi ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Kavga nedeniyle mahalleye sevk edilen özel harekat polisleri ve çevik kuvvet ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemi aldı. Yaşanan olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.