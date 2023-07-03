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Trajik ayrıntılar su yüzüne çıktı! Ölüme mahkum Titan yolcuları son anlarını nasıl geçirdi?

Trajik ayrıntılar su yüzüne çıktı! Ölüme mahkum Titan yolcuları son anlarını nasıl geçirdi?

Titan denizaltısında hayatını kaybeden Şehzade ve Süleyman Dawood'un ailesinin ABD'li New York Times gazetesine yaptığı açıklamalar ölümcül yolculukla ilgili bilinmeyen detayları gün yüzüne çıkardı.

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Titanik'in enkazını görmek isteyen turistleri taşıyan ancak Atlas Okyanusu'na dalış yaptığı sırada gerçekleşen ani bir patlama nedeniyle 5 kişiye mezar olan Titan hala dünya gündeminde...

ABD'li New York Times gazetesinde yer alan habere göre, Titan'ın ölüme mahkum 5 yolcusu son anlarını biyolüminesan deniz canlılarına bakarak ve en sevdikleri müzikleri dinleyerek geçirdiler.

Trajik ayrıntılar su yüzüne çıktı

Titan'ın en genç yolcusu 19 yaşındaki Süleyman ve babası Şahzade Davud'un ailesi New York Times'a ölüm yolculuğunun ailenin 111 yıllık enkaza olan takıntısının bir sonucu olduğunu anlatırken, yolcuların son anlarıyla ilgili trajik ayrıntılar su yüzüne çıktı.

Karısı gidecekti yerini oğlu aldı

Davud ailesinin Titanik merakı ilk olarak 2012 yılında Singapur'da ziyaret ettikleri bir sergi ile başladı. 2019'da Grönland'a yaptıkları bir gezide Titanik'i yok eden buzullar ilgilerini çekti.

"Oğlum heyecandan titreyen çocuk gibiydi"

Kederli anne Newfoundland'a olan uçuşların bir kaç kez ertelendiğini ancak 18 Haziran'da deniz aracının kalkacağı yere ulaştıklarını söyledi.

Oğlunun ve kocasının ranzalı sıkışık odalarda kalmalarına yolculuktan dolayı mutlu olduklarını anlatan Christine, oğlunun denizaltıya binmeden hemen önceki heyecandan titreyen küçük bir çocuk gibi olduğunu, kocasının da yolculuk için 'Aman Tanrım, bu çok havalı' dediğini belirtti.

Şahzade Davud'un karısı ve Süleman'ın annesi Christine tam da bu noktada Titanik'in enkazına geziler düzenleyen OceanGate'in reklamlarını gördü. Christine'in planlanan gezide milyarder eşine eşlik edecekti ancak o sırada araya pandemi girdi ve ziyaret yeniden planlandığında onun yerini oğlu aldı.

Rutin olarak Titanik filmini izlediler

Christine'in anlattıklarına göre Titan'ın yolcuları, küçük odalardaki ranzalarda kalıyordu, yemeklerini tepsilerde yiyor, her sabah 7'den akşam 7'ye kadar toplantılara katılıyor ve rutin olarak Titanik filmini izliyorlardı.

Katıldıkları toplantılar tartışmalı yolculuktaki güvenliğin sağlanması ile ilgiliydi.

Işık saçan deniz canlılarını izleyip sevdikleri müzikleri dinlediler

Denizaltıda hayatını kaybedenlerden biri olan OceanGate CEO’su Stockton Rush, yolculuktan önceki gün diğer yolculara 'düşük kalorili bir Diyet' yapmalarını ve sabah kahve içmemeleri gerektiğini söyledi. Ayrıca Atlantik'in soğuk havası nedeniyle kalın çorap ve bere giymelerini tavsiye etti.

Enerji tasarrufu sağlanması için 4 saat sürmesi beklenen yolculuk sırasında denizaltının ışıkları kapalı olacaktı. Yolcular bu sayede biyolüminesan (ışık saçan) deniz canlılarını izleyebilecek ve daha önceden belirledikleri şarkıları dinleyeceklerdi.

Christine, eşinin Titan denizaltısına girmeden önce takmak zorunda olduğu tüm ekipmanlardan şikayet ettiğinde bile coşkusunun asla azalmadığını, oğlu ve kocası denizaltıya bindikten sonra onlar gözden kaybolana kadar onları izlediğini anlattı.

Titan'ın yolcuları kimlerdi?

Şehzade ve Süleyman Dawood: Pakistan kökenli İngiliz Shahzada ve Suleman Dawood, gemide yer alan bir baba ve çocuğu. 58 yaşındaki milyarder iş adamı Shahzada keşiflere katılmayı severken oğlu Suleman da bir üniversitede okuyordu.

Fransız kaşif ve araştırmacı Paul-Henry Nargeolet: 1987’de Titanik’e ilk dalan kişi olan 73 yaşındaki “Bay Titanik” lakaplı Nargeolet, 1993’te de gemiden yüzeye ilk nesne çıkaran kişi unvanını almış, 800 farklı objeyi karaya çıkarmıştı.

Kaşif Hamish Harding: Bir pilot alan Harding daha önce dünyanın etrafında bir tur atmıştı. Bu turda ona eşlik eden emekli NASA astronotu Terry Virts, “O gerçek bir kaşif. Uzaya çıkmak da deniz altına inmek de ilgi alanında” demişti. Harding’in üç de Guiness Dünya Rekoru bulunuyor.

Ocengate CEO’su Stockton Rush: Şirketin yöneticisi olan Rush, denizaltının teknolojilerine en hakim kişi. Bu yolculukta denizaltına o kaptanlık yapıyor.

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