Benzine çok kallavi zam geldi! Yeni zamlar kapıda! 3 Temmuz 2023 akaryakıt fiyatları...

Araç sahiplerine kötü haber. Benzine bu gece yarısından itibaren 2 lira 11 kuruş zam geldi. Motorin ve LPG'ye zam var mı? Zamlı benzin fiyatları kaç lira oldu? Yeni zamlar var mı? İşte ayrıntılar...

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Dolar kurundaki artış akaryakıtta zamları beraberinde getiriyor. Doların 26 lirayı aşması sonrası benzine çok kallavi zam geldi. Motorin ve LPG için de zammın kapıda olduğu konuşuluyor. Zamla birlikte benzinin litre fiyatı 26 lirayı geçti. Dolardaki artışın sürmesi durumunda yeni zamlar da kapıda.

Benzine 2 lira 11 kuruş zam

Benzine 3 Temmuz 2023 Pazartesi günü (gece yarısı) itibariyle benzine 2 liranın üzerinde zam geldi. Benzin gece yarısı pompadan 2 lira 11 kuruş zamlı olarak akmaya başladı.

Motorin ve LPG'ye zam var mı?

Benzine zam gelirken motorinde ise bu gece yarısı herhangi bir zam görünmüyor. Motorine son olarak 20 Haziran’da 1 lira 65 kuruşluk zam gelmişti. Otogaz (LPG) fiyatları için de bugün herhangi bir zam görünmüyor.

Zamlı benzin fiyatları kaç lira olacak?

Zam sonrası benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 26,19 TL’ye, Ankara’da 26,64 TL’ye, İzmir’de 26,67 TL’ye yükseldi.

Motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 23,87 TL, Ankara’da 24,32 TL, İzmir’de 24,44 TL seviyesinde bulunuyor.

Fiyatlar, iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.

Yeni akaryakıt zamları da kapıda

Motorine de hafta içinde zam gelmesi beklenirken, akaryakıtta, asıl sürprizin ÖTV’de olacağı belirtiliyor. Ankara’da, gerek benzinin gerekse de motorinin ÖTV’sinin artırılabileceği konuşuluyor. Hükümetin, vergi artışları kapsamında atacağı adıma akaryakıtı da ekleyebileceği belirtiliyor.