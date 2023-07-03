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Kılıçdaroğlu'ndan milyonluk tatil! Geceliğine 326 bin TL ödediği iddia edilmişti: CHP'den flaş açıklama!

Kılıçdaroğlu'ndan milyonluk tatil! Geceliğine 326 bin TL ödediği iddia edilmişti: CHP'den flaş açıklama!

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 14 ve 28 Mayıs'ta gerçekleşen seimlerinden sonra siyasete tatil molası verdiği iddia edildi. İddialara göre 24 Haziran'da eşi, kızı ve torunlarıyla birlikte Antalya'da lüks bir villada tatil yaptığı ileri sürüldü. Ancak CHP Teyit hesabı tarafından yapılan açıklamada bu iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

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Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 14 ve 28 Mayıs'ta gerçekleşen seçimlerin ardından siyasete tatil molası verdiği iddia edildi. İddialara göre Kılıçdaroğlu'nun 24 Haziran'da eşi, kızı ve torunlarıyla birlikte Antalya'da geceliği 326 bin liraya VIP konsept villada tatil yaptığı ileri sürüldü.

CHP'den yalanlama geldi

Lüks villada 5 gün geçirdiği ileri sürülen Kılıçdaroğlu'yla ilgili iddialara CHP'den yanıt geldi. CHP Teyit hesabı tarafından yapılan açıklamada haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

"Haberlerdeki ifadeler gerçeği yansıtmamaktadır"

Açıklamada, "Sayın Genel Başkanımızın yoğun seçim çalışmaları sonrası; kıymetli eşi, kızları, gelini, oğlu, damadı ve torunları ile gerçekleştirdiği 5 günlük Kurban Bayramı tatili ile ilgili yapılan haberlerdeki ifadeler gerçeği yansıtmamaktadır" ifadeleri kullanıldı.

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