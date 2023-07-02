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200 dönümlük buğday tarlası alev alev yandı!

200 dönümlük buğday tarlası alev alev yandı!

İSTANBUL'un Çatalca ilçesinde 200 dönümlük buğday tarlası alev alev yandı. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ederken küle dönen tarla dron ile havadan görüntülendi.

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Yangın, saat 17.00 sıralarında Çatalca ilçesi Muratbey Mahallesi'nde bulunan bir buğday tarlasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Yangın kısa sürede büyürken vatandaşlar itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. Araziye birçok ilçeden itfaiye ekibi sevk edildi.

Yoğun çalışmalar sonucu ekiplerce söndürülen yangında 200 dönüm buğday zarar gördü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken küle dönen tarla dron ile havadan görüntülendi.

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