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Fenerbahçe, Ryan Kent'le 4 yıllık sözleşme imzaladı

Fenerbahçe, Ryan Kent'le 4 yıllık sözleşme imzaladı

Fenerbahçe'nin Rangers'tan kadrosuna kattığı Ryan Kent için Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde imza töreni düzenlendi. İngiliz kanat oyuncusu, sarı-lacivertlilerde 11 numaralı formayı giyecek.

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Fenerbahçe daha önce anlaşmaya vardığı ve İstanbul'a getirdiği İngiliz futbolcu Ryan Kent'i resmen açıkladı. 4 yıllık sözleşme imzalanan 26 yaşındaki oyuncu için imza töreni düzenlendi.

Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen imza töreninde Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki ve Sportif Direktör Mario Branco da yer aldı.

İngiliz kanat oyuncusu, sarı-lacivertlilerde 11 numaralı formayı giyecek.

Sarı-lacivertli kulüpten transferle ilgili yapılan açıklamada, "Ryan Kent’e ‘Ailemize hoş geldin’ diyor; Fenerbahçemiz ile nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz" denildi.

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