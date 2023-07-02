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Fransa paylaşımlarına soruşturma açıldı! "Türkiye'de de benzeri olacak" provokasyonu

Fransa paylaşımlarına soruşturma açıldı! "Türkiye'de de benzeri olacak" provokasyonu

İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığınca Fransa'da meydana gelen olaylara benzer olayların Türkiye'de yaşayan mülteciler açısından yaşanabileceğine ilişkin sosyal medyada provokatif paylaşım yapanlar hakkında resen soruşturma başlatıldı.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Fransa'daki olaylara gönderme yaparak Türkiy'de daha beteri olacağını iddia eden sosyal medya paylaşımlarına soruşturma başlattı. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ da benzer açıklamalar yapmıştı. 

Savcılıkça yapılan açıklamada, "Son günlerde Fransa'da meydana gelen olaylar ile ilgili olarak benzer olayların ülkemizde yaşayan mülteciler açısından da olabileceği yönünde halkı kin ve düşmanlığa tahrik içeren, yanıltıcı, gerçek dışı ve yanlış algı oluşturarak kamu düzenini ve kamu barışını bozmaya yönelik provokatif ve manipülasyon içeren paylaşımlar yapan sosyal medya hesaplarının tespiti ile suç ve suç unsuru bulunan paylaşım yapan, açıklama ve yayın yapan şüpheliler hakkında re'sen soruşturma başlatılmış olup şüphelilerin tespiti için emniyete müzekkere yazılmıştır" denildi.

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