BIST 5.759
DOLAR 25,89
EURO 28,13
ALTIN 1.597,99
HABER /  GÜNCEL

MSB'den son dakika açıklama! Irak'ın kuzeyinde 9 terörist etkisiz hale getirildi

MSB'den son dakika açıklama! Irak'ın kuzeyinde 9 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 9 PKK’lı teröristin, hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Abone ol

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, “Gücünü asil milletimizden alan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyinde terörist temizliğine hız kesmeden devam ediyor. Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 9 PKK’lı terörist, hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi. Bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar operasyonlarımız kararlılıkla sürecek!” denildi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Belediye Başkanı'nın evine yanan araçla saldırdılar! Fransa yanıyor! Lüks yağmalama başladı
Foto Galeri Belediye Başkanı'nın evine yanan araçla saldırdılar! Fransa yanıyor! Lüks yağmalama başladı Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
A Milli Kadın Voleybol Takımı Milletler Ligi’nde çeyrek finalde
A Milli Kadın Voleybol Takımı Milletler Ligi’nde çeyrek finalde
İTO açıkladı! İstanbul'da haziran ayında en çok pahalanan ürün belli oldu
İTO açıkladı! İstanbul'da haziran ayında en çok pahalanan ürün belli oldu
'Mülteci' kılığında Türkiye'ye giren PKK'lı teröristler İstanbul'da yakalandı
'Mülteci' kılığında Türkiye'ye giren PKK'lı teröristler İstanbul'da yakalandı
Belediye toplu taşıma ücretlerine yüzde 90 oranında zam yaptı! Yarından itibaren geçerli olacak
Belediye toplu taşıma ücretlerine yüzde 90 oranında zam yaptı! Yarından itibaren geçerli olacak
Kemal Kılıçdaroğlu, Sivas olaylarında hayatını kaybedenleri andı: 30 yıldır sönmeyen bu ateşi...
Kemal Kılıçdaroğlu, Sivas olaylarında hayatını kaybedenleri andı: 30 yıldır sönmeyen bu ateşi...
Noterden tapu devri başlıyor! Tapu dairesine uğramadan gayrimenkul alım satımı yapılabilecek
Noterden tapu devri başlıyor! Tapu dairesine uğramadan gayrimenkul alım satımı yapılabilecek
Ömer Çelik'ten Ümit Özdağ'a sert tepki! 'Şuursuz ve çirkin provokasyon'
Ömer Çelik'ten Ümit Özdağ'a sert tepki! 'Şuursuz ve çirkin provokasyon'
Taksim'de görenler şaşkınlığını gizleyemedi: Başında gezdirdi, ilgi odağı oldu
Taksim'de görenler şaşkınlığını gizleyemedi: Başında gezdirdi, ilgi odağı oldu
Madımak olaylarında ölenler anılacak! İşte Sivas ve İstanbul'daki anma programları...
Madımak olaylarında ölenler anılacak! İşte Sivas ve İstanbul'daki anma programları...
Binali Yıldırım'ın ailesiyle birlikte yaptırdığı cami açıldı! Törene CHP'li Mustafa Sarıgül de katıldı
Binali Yıldırım'ın ailesiyle birlikte yaptırdığı cami açıldı! Törene CHP'li Mustafa Sarıgül de katıldı
Yerel seçim tüyoları! 'AK Parti açısından tek bir tehlike var'
Yerel seçim tüyoları! 'AK Parti açısından tek bir tehlike var'
İzmir'de torununu korumak isterken canından oldu
İzmir'de torununu korumak isterken canından oldu